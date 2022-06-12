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唐山4女被圍毆案／成龍:男只顧圍觀 有能力制止惡行要站出來

記者陳言喬／綜合報導
唐山打人事件， 從店內打到店外，多名女子被圍毆，受傷倒地。（視頻截圖）
唐山打人事件， 從店內打到店外，多名女子被圍毆，受傷倒地。（視頻截圖）

唐山恐怖打人事件引起中國全網高度關注，多名影視明星也表達關切與憤慨，影壇大哥成龍說「他真的要氣死了，一晚上都睡不著」。金星說，這不是搭訕，這是性騷擾

綜合中媒報導，隨著多位明星的加入和轉發，這件事的社會影響力越來越大，無數人開始關注這種多方面的碾壓式虐待。

中新文娛報導，成龍說：「昨天工作人員給我看了視頻，我真的要氣死了，一晚上都睡不著，尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷。男人不可以打女人，一群人不可以欺負一個人。我想說，看到恃強凌弱的惡行，有能力制止的話我們就一定要站出來，因為在這樣的時候，幫助他人就是幫助我們自己」！

還有張天愛Crystal向受傷害的女生喊話，希望她們能聯繫自己，並希望她幫助女生支付後續的醫療費用和心理諮詢。馬天宇說「希望下次能見到他們。就是幾張遺照」！金星質疑媒體不能用「搭訕」來形容這些惡霸，在明顯拒絕身體接觸後，應該定義為性騷擾，而不是單純的搭訕。

包括成龍等許多網友批評現場男生不敢上前制止暴行。有網友則有不同意見，稱「說話不嫌腰疼，都是的普通百姓誰敢上，面對幾個彪形大漢又喝了酒，不上去拉很正常…就算會點武功一個人也占不了什麼光」、另一名網友稱「你在現場就好了，肯定會見義有勇為的」。

性騷擾 醫療費

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