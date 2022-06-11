我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美防長：華府「決心」維護台灣現狀 不支持台獨

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

唐山暴力攻擊無辜女子的9名惡霸全數被捕 恐遭判重刑

記者林則宏／即時報導
中國女性面臨的暴力攻擊問題再度受到關注，網上有人呼籲所有女性站出來發聲。（取自微博）
中國女性面臨的暴力攻擊問題再度受到關注，網上有人呼籲所有女性站出來發聲。（取自微博）

10日在中國河北唐山一家燒烤店暴力襲擊四名無辜女子的九名惡霸，已全數落網。河北公安11日下午發布通告稱，在江蘇警方協助下，這起事件最後一名涉案人員沈某俊已被抓獲。至此，該案九名涉案人員全部歸案。案件正在進一步偵辦中。

這起事件也讓中國女性遭受暴力攻擊的問題再度引發關切，網路上有不少人轉傳一則黑底白字的貼文，呼籲所有女性站出來反對一切暴力行為。

有網友稱，「他們只是下班後的姐妹聚餐，因為拒絕搭訕就被打得頭破血流。這次你不發聲，下次輪到的是誰，你我都清楚。」還有網友引述魯迅的話說，「今日我若冷眼旁觀，他日禍臨己身，則無人為我搖旗吶喊。」

儘管唐山公安稱，目前受傷女子「傷情穩定」，但微博傳出的相片卻顯示，女子被打得遍體鱗傷。對於這起事件，許多中國民眾關心的是，能否對九名暴徒「頂格處理」？

對此，法治日報微信公眾號訪問北京師範大學刑事法律科學研究院教授彭新林指出，此案中，男子疑似搭訕不成，糾集其同夥毆打女子的行為，已涉嫌尋釁滋事犯罪。

彭新林表示，男子酒後搭訕不成恣意挑釁，隨意毆打被害人及其同伴，在公共場所抓住被害人的頭髮，從室內拖拽到室外，多人參與暴力毆打，有的還採取啤酒瓶襲擊，對被害人身體健康造成傷害，嚴重擾亂社會秩序。

彭新林稱，從視頻顯示的情況來看，這群暴徒至少對兩名以上的被害人進行了毆打，這種行為應該屬於情節惡劣的尋釁滋事行為，應當追究刑事責任。

彭新林指出，對被害人的傷勢進行鑒定後，如果被害人及其同伴屬輕傷，以尋釁滋事罪進行處罰；如果被害人及其同伴的傷情程度經鑒定達到重傷害以上，按照刑法，同時符合尋釁滋事罪和故意傷害罪等罪行的構成要件，要依照處罰較重的犯罪定罪處罰，也就是故意傷害罪定罪處罰，可處三年以上十年以下有期徒刑，尋釁滋事罪一般處五年以下有期徒刑。

網傳因反抗性騷擾而慘遭多名男子集體暴打的受害女子送醫後照片。（取自微博）
網傳因反抗性騷擾而慘遭多名男子集體暴打的受害女子送醫後照片。（取自微博）

公安 微信 北京

上一則

中美防長會談後 胡錫進鼓吹解放軍實力須讓美軍生畏

下一則

唐山燒烤店圍毆案外案 男子實名舉報唐山黑社會團伙

延伸閱讀

唐山燒烤店性騷不成 眾男圍毆4女 9人全部落網

唐山燒烤店性騷不成 眾男圍毆4女 9人全部落網
唐山多名醉漢搭訕不成 群毆4女 全網怒、閱讀量10億

唐山多名醉漢搭訕不成 群毆4女 全網怒、閱讀量10億
世界晚報╱令人髮指 騷擾不成 唐山燒烤店眾男群毆4女

世界晚報╱令人髮指 騷擾不成 唐山燒烤店眾男群毆4女

布蘭妮低調結婚 家人幾乎全缺席 首任前夫鬧場被捕

布蘭妮低調結婚 家人幾乎全缺席 首任前夫鬧場被捕

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54
男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

唐山燒烤店性騷不成 眾男圍毆4女 9人全部落網

2022-06-11 02:45

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山燒烤店性騷不成 眾男圍毆4女 9人全部落網

唐山燒烤店性騷不成 眾男圍毆4女 9人全部落網