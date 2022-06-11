唐山暴力攻擊無辜女子的9名惡霸全數被捕 恐遭判重刑

中國女性面臨的暴力攻擊問題再度受到關注，網上有人呼籲所有女性站出來發聲。（取自微博）

10日在中國河北唐山一家燒烤店暴力襲擊四名無辜女子的九名惡霸，已全數落網。河北公安 11日下午發布通告稱，在江蘇警方協助下，這起事件最後一名涉案人員沈某俊已被抓獲。至此，該案九名涉案人員全部歸案。案件正在進一步偵辦中。

這起事件也讓中國女性遭受暴力攻擊的問題再度引發關切，網路上有不少人轉傳一則黑底白字的貼文，呼籲所有女性站出來反對一切暴力行為。

有網友稱，「他們只是下班後的姐妹聚餐，因為拒絕搭訕就被打得頭破血流。這次你不發聲，下次輪到的是誰，你我都清楚。」還有網友引述魯迅的話說，「今日我若冷眼旁觀，他日禍臨己身，則無人為我搖旗吶喊。」

儘管唐山公安稱，目前受傷女子「傷情穩定」，但微博傳出的相片卻顯示，女子被打得遍體鱗傷。對於這起事件，許多中國民眾關心的是，能否對九名暴徒「頂格處理」？

對此，法治日報微信 公眾號訪問北京 師範大學刑事法律科學研究院教授彭新林指出，此案中，男子疑似搭訕不成，糾集其同夥毆打女子的行為，已涉嫌尋釁滋事犯罪。

彭新林表示，男子酒後搭訕不成恣意挑釁，隨意毆打被害人及其同伴，在公共場所抓住被害人的頭髮，從室內拖拽到室外，多人參與暴力毆打，有的還採取啤酒瓶襲擊，對被害人身體健康造成傷害，嚴重擾亂社會秩序。

彭新林稱，從視頻顯示的情況來看，這群暴徒至少對兩名以上的被害人進行了毆打，這種行為應該屬於情節惡劣的尋釁滋事行為，應當追究刑事責任。

彭新林指出，對被害人的傷勢進行鑒定後，如果被害人及其同伴屬輕傷，以尋釁滋事罪進行處罰；如果被害人及其同伴的傷情程度經鑒定達到重傷害以上，按照刑法，同時符合尋釁滋事罪和故意傷害罪等罪行的構成要件，要依照處罰較重的犯罪定罪處罰，也就是故意傷害罪定罪處罰，可處三年以上十年以下有期徒刑，尋釁滋事罪一般處五年以下有期徒刑。