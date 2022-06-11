唐山暴力攻擊無辜女子的9名惡霸全數被捕 恐遭判重刑
10日在中國河北唐山一家燒烤店暴力襲擊四名無辜女子的九名惡霸，已全數落網。河北公安11日下午發布通告稱，在江蘇警方協助下，這起事件最後一名涉案人員沈某俊已被抓獲。至此，該案九名涉案人員全部歸案。案件正在進一步偵辦中。
這起事件也讓中國女性遭受暴力攻擊的問題再度引發關切，網路上有不少人轉傳一則黑底白字的貼文，呼籲所有女性站出來反對一切暴力行為。
有網友稱，「他們只是下班後的姐妹聚餐，因為拒絕搭訕就被打得頭破血流。這次你不發聲，下次輪到的是誰，你我都清楚。」還有網友引述魯迅的話說，「今日我若冷眼旁觀，他日禍臨己身，則無人為我搖旗吶喊。」
儘管唐山公安稱，目前受傷女子「傷情穩定」，但微博傳出的相片卻顯示，女子被打得遍體鱗傷。對於這起事件，許多中國民眾關心的是，能否對九名暴徒「頂格處理」？
對此，法治日報微信公眾號訪問北京師範大學刑事法律科學研究院教授彭新林指出，此案中，男子疑似搭訕不成，糾集其同夥毆打女子的行為，已涉嫌尋釁滋事犯罪。
彭新林表示，男子酒後搭訕不成恣意挑釁，隨意毆打被害人及其同伴，在公共場所抓住被害人的頭髮，從室內拖拽到室外，多人參與暴力毆打，有的還採取啤酒瓶襲擊，對被害人身體健康造成傷害，嚴重擾亂社會秩序。
彭新林稱，從視頻顯示的情況來看，這群暴徒至少對兩名以上的被害人進行了毆打，這種行為應該屬於情節惡劣的尋釁滋事行為，應當追究刑事責任。
彭新林指出，對被害人的傷勢進行鑒定後，如果被害人及其同伴屬輕傷，以尋釁滋事罪進行處罰；如果被害人及其同伴的傷情程度經鑒定達到重傷害以上，按照刑法，同時符合尋釁滋事罪和故意傷害罪等罪行的構成要件，要依照處罰較重的犯罪定罪處罰，也就是故意傷害罪定罪處罰，可處三年以上十年以下有期徒刑，尋釁滋事罪一般處五年以下有期徒刑。
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