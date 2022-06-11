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侵占新加坡富婆2億家產 中國導遊刑滿被逐出境

中國新聞組╱綜合報導
中國籍前導遊楊寅(左圖)，被指侵占新加坡富婆鍾慶春(右圖)家產，遭判兩項失信罪。(取材自鳳凰網)
中國籍前導遊楊寅(左圖)，被指侵占新加坡富婆鍾慶春(右圖)家產，遭判兩項失信罪。(取材自鳳凰網)

被指侵占新加坡一名富婆4000萬新幣（約2億元人民幣）家產、遭判兩項失信罪的中國籍前導遊楊寅刑滿出獄之後，日前被驅逐出境，並且永不得入境新加坡；據了解，楊寅被帶往機場，搭乘飛往南京的班機。

新加坡聯合早報報導，新加坡移民與關卡局證實，楊寅已遭驅逐，永不得入境新加坡。富婆的外甥女透露，老人家慶幸楊寅終於離開。據了解，楊寅在4月間完成服刑。

鍾慶春2006年到中國旅遊時，在好友張碧貞的介紹下認識了楊寅，雙方一直保持聯絡，當年40歲的楊寅，2009年來到新加坡，住進鍾慶春的洋房，隨後也將妻子和兩個孩子接來住。楊寅在獲取對方信任之後，不斷讓鍾慶春簽署授權書，讓她在失去心智的狀態下替她處理財務，兩度挪用其資產，甚至擅自拍賣鍾慶春收藏的字畫和骨董，變賣珠寶，成立空殼音樂工作室，捲走她大量金錢。

據報導，鍾慶春是物理治療師，醫生丈夫於2007年過世後，留下房產和其他財產總值約4000萬新幣。

2012年，楊寅正式成了鍾慶春的法定監護人，鍾慶春的外甥女莫翠玲2014年得知後，要求撤銷楊寅對鍾慶春財產的法律監護權，也申請取消持久授權書。她將鍾慶春接回家同住，並將楊寅一家趕出洋房。

楊寅的劣跡一一曝光，先是張碧貞指楊寅玩弄感情，與鍾慶春摟抱親吻，楊寅更被揭發冒用新加坡中華總商會理事身分，楊寅的永久居留權和學歷也受到質疑，新加坡移民與關卡局跟著介入調查，整起事件曝光。

據報導，楊寅涉嫌失信被捕。2017年，楊寅面臨347項罪名加涉及110萬新幣（約530萬元人民幣）的兩項失信罪，被判入獄11年又2個月。

楊寅近日刑滿出獄後被驅逐出境，他的表姊透露，家人知道他回中國，目前在隔離。

楊寅拍攝的擺拍照片。(取材自鳳凰網)
楊寅拍攝的擺拍照片。(取材自鳳凰網)

新加坡 移民 機場

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