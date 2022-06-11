不給產假？ TikTok英國高管言論 嚇跑員工

TikTok Shop 在英國電商業務爆出企業文化衝突，引發員工離職潮。（路透）

抖音國際版「TikTok 」在英國 發展電商 業務「TikTok Shop 英國站」，卻在當地爆出企業文化衝突，一名母公司字節跳動的高層稱，「他不認為公司應該提供產假。」除了爭議言論外，TikTok英國電商部門還傳出工作超時、鼓勵加班和販售「山寨品」等問題，引發數十名員工因工作條件惡劣而集體辭職。

觀察者網報導，事件發酵後，TikTok倫敦替換了發表爭議言論的高層，還表示將調查其他指控。但在過去的八個月，該公司在英國推出的直播電商團隊40人，已經有一半人離職。

去年10月，Tiktok新成立電商業務TikTok Shop推出英國站。今年早些時候，TikTok母公司字節跳動的一名高管Joshua Ma到倫敦考察TikTok Shop英國站開通的情況時表示，作為一名資本家，他不認為企業應該提供產假。該言論引起倫敦員工的憤慨，認為字節跳動從中國帶來的強硬企業文化，與英國員工習慣的寬鬆辦公環境相衝突。

除了Joshua Ma的言論外，TikTok倫敦電商部門的其他作為也引起員工不滿。一名電商團隊成員表示，他們每天的預計工作時間通常會超過12個小時。團隊的內部交流中，員工工作到凌晨的照片會被當做「奉獻」的例子讚賞，而員工們在假期中工作，也會被當做「好的榜樣」。有些員工，已經因壓力過大請了病假，還有些員工請假後，面臨從客戶帳戶中降級或除名的處境。

TikTok倫敦採取的電商售貨模式，也引起爭議。英國金融時報指出，這個團隊的營收戰略是從其他國家的廉價製造商那裡採購和銷售低成本的山寨產品。例如，一款模仿戴森Airwrap捲髮棒的產品，在TikTok shop上售價14英鎊，但正版戴森Airwrap零售價為450英鎊。

TikTok一名倫敦團隊前負責人表示，這種企業文化「有毒」，人們的關係建立在恐懼而不是合作的基礎之上，他們不關心員工會不會疲勞，「你不幹，多的是人可以替代。」

對此，TikTok發言人表示，TikTok在英國有明確的產假政策，其中包括30周的帶薪假期。在此期間，員工平均能獲得90%的收入，並且已經對Joshua Ma的相關言論展開正式調查。