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消失逾5年… 「明天系」掌舵人肖建華涉非法吸金 本月料受審

中國新聞組／北京11日電
明天系掌門人肖建華。（取材自微博）
明天系掌門人肖建華。（取材自微博）

美媒報導，據消息人士稱，曾因神秘失蹤震驚中國商界的「明天系」掌舵人肖建華最快將於本月在上海面臨刑事指控的審判。自2017年他被從香港帶回中國大陸後，大部分時間裡被隔離關押。

華爾街日報報導，肖建華是一名有政治背景的金融家，一度坐擁從保險到甜菜種植等多個領域的巨額資產。他2017年1月從自己香港的豪宅中失蹤，後來再次出現時已被中國大陸有關部門控制，期間官方一直未公布他的消息。目前無法確定檢方計畫對肖建華提出哪些具體指控。

報導指出，據上述消息人士說，上海檢方正計畫指控肖建華非法吸收公共存款，面臨五年或以上有期徒刑。失蹤時，他的身價估計為50億美元(約334億人民幣)。先前，這項指控主要是針對那些被指控利用各種名義或者在沒有適當牌照情況下向普通人出售房地產或籌集投資資金的個人。

報導又指，中國國務院新聞辦公室和上海市政府暫未就此回應，香港警方則在一份電郵聲明中表示，其對肖建華失蹤的調查正在進行，沒有更多資訊披露。2020年7月，明天系旗下九間關連公司被中證監及銀保監接管，包括四家保險公司、兩家信託公司和三家證券公司。

香港 保險 國務院

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