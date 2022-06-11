唐山群毆女子事件／「她們需要公道」 官媒罕見群起怒批

網傳視頻裡，幾名男子將白衣女子拖到室外毆打。(視頻截圖)

河北唐山燒烤店群毆女子事件，不僅使網民群情激憤，中國官媒更罕見的群起怒批，要官方和警方必須重懲，以最快速度給社會一個交代。環球時報前總編輯胡錫進更直指施暴男子太過惡劣，是「畜生」、「男人中的人渣」，這是嚴重犯罪，必須依法嚴懲，等著看他們的報應。

人民日報評論指出，唐山這起群毆女子事件，令人震驚，不僅挑戰了法律，還挑戰了社會秩序，挑戰了大眾的安全感。被打女子仍在醫院治療，病床上的她們需要一個公道，全社會需要一個交代。盡快依法辦理，讓施暴者付出沉重代價，人們拭目以待。

環球時報指出，此事嚴重突破了社會公序良俗和道德底線，更是對法律的赤裸裸藐視。短短幾分鐘視頻，每一幀畫面都是對公平正義的拷問。這起事件性質如此惡劣，唐山市相關司法機關有必要以最快速度依法對嫌疑人進行嚴懲，盡快給受害者一個公道，還老百姓一份安全感，也給輿論一個交代。

胡錫進在微博 發文指出，疑似醉酒的幾名男性據稱因搭訕不成而暴打兩名女生，一群男人打一、兩個女人，他們怎麼下得去手！就算喝酒了，醉了，想占女生便宜不成，也不該釋放出這樣的獸性。他們輪番動手，沆瀣一氣，「這幾個畜生真是男人中的人渣啊！」男人一定要保護女人，不保護就罷了，還這樣下毒手，等下看他們的報應。

中國婦女報則是兩度發出評論評唐山打人事件「挑戰保障婦女權益的國家意志」。文中說，現場監控顯示打人者手段凶狠，肆無忌憚，令人膽戰心驚。如此猖狂，置法律於何地？如此暴力，恐怕不止女性缺少安全感，普通居民都會感到自危。不嚴懲不足以平民憤，不嚴懲不足以撫傷痕，不嚴懲不足以護尊嚴，不嚴懲不足以儆效尤，不嚴懲不足以樹法威。期待執法機關繼續以雷霆之勢，盡快將這幫無法無天的狂徒緝拿歸案，依法嚴懲。

法治日報也指出，視頻中暴力圍毆他人的畫面，簡直令人髮指。法治社會，豈容如此目無法紀、蠻橫猖狂？隨意騷擾毆打女性，誰給的膽量和底氣？任何人都不該突破法律底線，踐踏他人尊嚴，破壞社會和諧與公正。社會戾氣必須依法制止，施暴者必須受到法律嚴懲。

中國新聞網評論指出，那個在河北唐山被圍毆的女孩的遭遇，是所有人的噩夢。面對暴力，如果人人都是無動於衷的看客，吝嗇伸出制止的手。終於有一天，大家會擔心被暴打的那個女孩會不會是自己。必須嚴懲不法分子，給法律一個交代，給公眾一個交代。