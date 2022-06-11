唐山多名醉漢搭訕不成 群毆4女 全網怒、閱讀量10億

幾名男子在燒烤店毆打女子。(視頻截圖)

河北唐山一燒烤店門口的監控視頻引發全網公憤。視頻中男子酒後疑因搭訕女子不成，惱羞成怒夥同多人對該女子毆打、拽髮拖行、踹全身還拿酒瓶砸頭，女子3同伴也遭圍毆，暴打過程長達三分鐘。事件惹怒全網激憤，網友肉搜並質疑「沒王法了嗎」，被批慢半拍的警方事後分批逮捕九人。

來源：YouTube

網傳唐山被打女子送醫照。(取材自微博)

綜合報導，這起事件發生在10日凌晨，相關話題在微博 閱讀量目前已超10億。視頻可清晰看到，在該燒烤店中，不少顧客在堂食，一名男子疑酒後走向靠門一桌的女子，伸手摸了白衣女子一把，女子將其手臂推了回去。雙方隨後有言語爭吵，男子開始揪住白衣女子毆打，一起吃飯的兩位女子上前幫助同伴，被更多的男子圍上來毆打，一直從屋內打到屋外，持續約三分鐘。

網傳視頻裡，幾名男子將白衣女子拖到室外毆打。(視頻截圖)

監控視頻顯示，一名綠衣男子掌摑白衣女子，一女子手持酒瓶反擊，綠衣男子的同伴也加入衝突，白衣女子等人被多人毆打。另一段在燒烤店外的視頻中，該白衣女子被綠衣男子同伴拽著頭髮拉出店外，隨後幾人對白衣女子進行腳踹頭部、臉部、用凳子砸，有女子頭部直接撞在台階上，直到有人喊「警察 到了，那幾個打人的男的都跑了」。

幾名男子暴打女子的視頻在網上傳開後，男子光天化日之下，令人髮指的暴力行為引發全網憤怒，要求嚴懲，並指「中國沒法律了嗎？」唐山市公安 局直到10日下午才發布通報稱，已鎖定某燒烤店一起尋釁滋事、暴力毆打他人案件嫌疑人，正全力實施抓捕。唐山市委常委、政法委書記來廣普也出面稱公安部門正在抓捕。

視頻裡，男子調戲白衣女子不成，竟毆打女子。(視頻截圖)

警方表示，有兩名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。11日凌晨，又抓獲李某瑞等三名涉案人員。昨晚到今天下午已將該案九名涉案人員全部歸案。

唐山市公安局路北分局表示，已逮捕八名犯罪嫌疑人。（取材自微博）

據報導，其中一名施暴男子疑是當地水產養殖老闆陳某志。陳某志於2020年因不當得利糾紛被河北省唐山市中級人民法院強制執行，執行標的3萬4281元人民幣(約5115美元)。後因全部未履行，法院將其列為失信被執行人，並被限制高消費。此外，陳某志2018年兩度被法院強制執行並限制高消費。這也引來網民不滿，「多次成老賴還不關起來，放任他在外欺負弱女子，法律是在保護壞人嗎?」

被打的四名女子已分別就醫，目前沒有生命危險。相關話題討論迅速躍為熱搜榜首，上千萬網民留言痛批施暴者比禽獸還不如，要求官方嚴懲，並痛批警方慢半拍。

從法律角度來看，有律師指出，是構成刑事犯罪的，故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑，拘役或者管制。致人重傷的，處三年以上，十年以下有期徒刑。如果最終經過法院判決尋釁滋事罪，可能會被處以五年以下的有期徒刑、拘役或者管制。女子同伴拿酒瓶砸男子可認定為正當防衛行為。