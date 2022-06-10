殲7戰機撞入湖北民宅釀1死2傷 飛行員獲救

失事現場。(取材自濟南時報)

湖北襄陽老河口市9日上午一架飛機墜落民房引發爆炸起火。央視報導飛機為空軍殲7戰機，是在訓練中失事，墜入湖北襄陽某機場 附近，造成地方民房受損，兩名群眾受傷，一名民眾遇難。飛行員已跳傘獲救，僅受輕傷。

來源：YouTube

報導稱，飛行員和受傷群眾已送醫院檢查治療。事故原因和傷亡情況正進一步調查核實。

根據現場視頻顯示，一處民房起火冒著濃煙，路邊有一名疑似年輕男飛行員坐著，驚魂未定，疑似頸部刮傷，身上也有燒傷痕跡。

新華社報導，襄陽市相關部門證實，9日上午，一架飛機在湖北襄陽老河口市境內墜落，墜落地點在老河口市機場附近，飛行員已跳傘，輕傷。

失事現場。(取材自濟南時報)

浙江「天目新聞」報導，涉事飛機掉落到襄陽老河口市的老縣城。一名目擊者表示，事發昨日上午9時半，他離事故現場僅500米左右，當時突然聽到「砰」的一聲巨響，跑出去看到一架飛機掉落民房，引發了火災。約15分鐘後，消防及公安 人員趕到救援，隨後周邊一、兩百米拉起了警戒綫。

有網民透露，墜機 現場附近有大片農田，猜測機師本想將飛機帶到該處，可惜最後飛機還是直接墜落撞擊民居。還有人稱，現場「就在我家對面，100米左右就是一所小學，萬幸沒有墜到小學裏面。」「（墜毀地點）旁邊兩所學校，距離小學不到50米，中學不到300米，好險。」

「殲7」戰機是1960年代中國研發的第一種兩倍音速噴氣戰鬥機，仿製於前蘇聯的「米格-21」戰機。其輕小靈活，低成本、使用維護簡單，曾是中國裝備最多的戰機。「殲7」戰機於2013年已停產，大多數已除役，僅有少量用於訓練。

墜機現場附近的老河口機場是一座軍用機場。該機場主要擔負着南部戰區空軍所有殲擊機新飛行員的訓練任務，駐場機型為殲7II殲擊機和殲教7殲擊教練機。

健康時報報導，「航空知識」主編、北京航空航天大學航空專家王亞男表示，雖然飛機發生墜毀，但是飛行員跳傘成功將極大幫助調查事故原因。「飛行員可以對墜機前的飛機狀態給出明確說明，如果是動力異常就可以直接鎖定發動機深入調查，如果是控制異常的就調查飛行控制系統，再結合殘骸分析可以極大提高事故調查效率。」