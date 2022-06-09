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安徽27歲女主持感冒住院喪命 醫收紅包、用藥致死…家屬有話說

中國新聞組／北京10日電
劉振亞今年27歲，是安徽省合肥市某電視台欄目主持人。（取材自開屏新聞）
劉振亞今年27歲，是安徽省合肥市某電視台欄目主持人。（取材自開屏新聞）

安徽一名27歲的女子因感冒入院治療，在進行支氣管鏡手術後，輸液期間感覺胸悶後致抽搐，經搶救無效死亡。家屬稱手術醫師私下收取人民幣3500元（約523美元）紅包，搶救時呼吸機卻停電，耽誤了黃金救援時間。安徽醫科大學第一附屬醫院稱，正調查核實中。

開屏新聞報導，死者劉振亞男友介紹，劉振亞今年27歲，是安徽省合肥市某電視台欄目主持人。4月14日因感冒到安徽醫科大學第一附屬醫院就診，醫院抽血、CT檢查確診為肺部感染，建議住院輸液治療。此後，醫師建議做支氣管鏡檢查，「但醫師操作不當，導致劉振亞口腔、鼻腔大量出血，甚至無法行走，要父親用輪椅推出檢查室」。

男友提供的與劉振亞的微信聊天記錄上，劉振亞說，術後「要了半條命，再也不會做這個了，差點想死」，她描述，先是戳鼻孔，感覺很深，出血了，醫師還是說不行，換一隻鼻孔說太小看不到。之後換成嗓子，她也忍著，「身體都在抖，眼淚也在掉，我一聲沒吭，大概搞了十分鐘，麻藥根本不起作用」。

「醫師通過個人微信收取了3500元檢查費用，我們沒有收到任何發票。」劉振亞男友說，是蘇醫師把劉振亞喊到她辦公室，有一位男醫師打開手機微信收款碼掃的。

事後，劉振亞的家人曾向院方反映，「院方稱確實存在醫師個人微信收取費用的情況，院方表示已對該醫師進行了批評教育，扣除該醫師一個月工資，該醫師也對此進行了檢討」。但劉振亞的男友認為，醫院這種行為違反規定，也關乎醫德。

劉振亞的支氣管鏡檢查報告顯示：肺部有炎症，確定支原體感染。4月20日下午，「她在輸液吊水期間出現胸悶、胃疼等不良反應，及時向醫護人員反映，但醫護人員並沒有及時採取任何監護和應對措施」。到晚間8時24分，劉振亞出現抽搐症狀，「值班護士僅進行了心臟按壓搶救，才進行呼吸機搶救」。然而，「使用呼吸機搶救時卻出現呼吸機沒有電的故障，因此拖延了13分鐘的寶貴搶救時間」。晚間11時04分，27歲的劉振亞搶救無效宣布死亡。

據報導，安徽醫之本司法鑑定中心5月23日出具了劉振亞的屍檢報告顯示：被鑑定人劉振亞所患支原體肺炎處於癒合中，且支原體肺炎不足以導致死亡，最終的鑑定意見是：使用莫西沙星發生心律失常致心源性猝死。

劉振亞男友表示，司法鑑定表明，分明就是用藥錯誤導致了女友的死亡，院方非但不擔責，反而還叫死者家屬走司法程序，「司法程序漫長，二老白髮人送黑髮人，如何能承受這樣的打擊？由於醫師的過失與疏忽，醫院治療、管理、搶救等一系列漏洞，致劉振亞在醫院接受了一周常規治療後，含冤離世。他們還有沒有良知，這不是草菅人命嗎？」

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