谷愛凌任美國申奧大使惹議 中國官媒批：美媒炒極端民族主義

谷愛凌在2022年北京奧運會女子自由滑雪頒獎典禮上。（路透資料照片）

中美混血的滑雪女將谷愛凌 在2022年北京冬奧 會代表中國參賽，昨天又宣布將擔任美國鹽湖城申奧大使，消息立刻在中國社群炸鍋，大批網民批評谷愛凌是「投機者」、「賺中國人的錢，為美國出力的雙面人」。不過中國官媒卻表態力挺，強調中國選手出任外國城市申奧大使早有前例，並稱部分美媒試圖藉此帶節奏，將中國輿論引導至「極端民族主義」，以妖魔化中國形象，值得高度警惕。

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18歲的谷愛凌今年在北京冬奧代表中國奪下兩金一銀，一躍成為中國最受歡迎的運動偶像，獲得無數高薪代言。近日她在美國表示自己是2030年猶他鹽湖城的冬奧會申奧大使，引起中國網民質疑「一個中國人為美國當申奧大使，這合適嗎？」，但也有人緩頰，「谷愛凌是中美友誼的橋梁，為什麼還有人要罵她呢？」。

官媒環球時報則力挺谷愛凌。環時社評指出，由外籍運動員 擔任某個國家和城市的申奧大使，在奧運會歷史上很常見。比如美籍華裔網球運動員張德培擔任2008年北京奧運會申奧大使、高敏曾任美國紐約申奧大使等。谷愛凌在美國出生，又常在鹽湖城參與比賽和訓練，由她來擔任申奧大使並不稀奇。

值得注意的是，美國一些媒體對谷愛凌擔任2030年猶他鹽湖城冬奧會申奧大使這件事的跟蹤非常迅速，且刻意忽略和「屏蔽」掉了這一點，並強化和誇大中國輿論場對此事的「分裂」，又將之關聯上中美地緣政治博弈。「很明顯，這些報導試圖在中國輿論場帶節奏」、「更有一種將中國輿論節奏向『極端民族主義』引導和刻畫的內在願望」，以妖魔化中國形象，值得高度警惕。

環球時報前總編輯胡錫進也在微博發文支持谷愛凌表示，谷愛凌年初代表中國參賽，對自己的身分做了一次定義，她至今沒有否定那個定義。「鑑於谷愛凌的特殊身分，我們應該包容她身上有比普通人更多的國際化、全球化符號。不能因為她代表中國參賽了，我們就對之後她的言行流露出任何『美國元素』而高度敏感，甚至一驚一乍」。

胡錫進說，中美關係的高度緊張極大增加了谷愛凌在中美之間穿梭並扮演積極溝通角色的難度。不妨鼓勵谷愛凌做中美之間的一位文化溝通者，通過她把中美社會的情感盡量拉近一些，而不讓她成為中美對立的一個符號。