結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

江西一名男子懷疑跟自己結婚16年的太太出軌，於是偷偷進行DNA親子 鑑定，竟發現三個女兒跟自己都沒有血緣關係，簡直晴天霹靂。找到妻子後，對方卻反問，「血緣關系真的那麽重要嗎？」

據《沸點視頻》報導，陳先生今年45歲，已經結婚16年，為了養家，他常年在外地打工。日子雖談不上富裕，可也算是平淡幸福。一次偶然的機會，妻子的一句話打破了原有平靜的生活。

妻子告知陳先生，她也想要外出打工，但任憑陳先生如何阻攔，都沒有攔住妻子外出打工的決心。因為兩人一貫都是靠語音視頻來溝通，但那段時間以來，妻子經常拒接，讓陳先生心生疑惑。

因為兩人用的都是同一款手機 ，陳先生就在手機上做了定位。3月1日晚上，妻子再一次掛斷了陳先生的電話。他打開手機定位，看到妻子定位的地點竟然是在一家賓館。於是陳先生在賓館的門口守了一夜，早上他見到了妻子和另一個男人退房。從這時開始，兩人的感情已經有了裂痕，也讓他對小女兒的身世有了懷疑。因為他之前做了防範措施，但妻子說小女兒是意外，當時陳先生沒在意，現在越想越不對勁。於是他跟小女兒一起去做了鑑定，鑑定結果顯示，並非親生父女。

雖然這個結果令陳先生崩潰，但考慮到三個女兒的家庭和16年的夫妻關係，陳先生還是希望妻子能夠回歸家庭。但很快，他發現妻子又一次離家出走，而且還說了句：以後要帶大女兒和小女兒離開。

這句話，讓陳先生瞬間炸開鍋。他帶著大女兒和二女兒一起去做親子鑑定，結果也並不意外，三個女兒，都不是陳先生親生的。也就是說，十幾年來，一直叫他爸爸的女兒，竟然是別人的骨肉。

如今，妻子突然消失，無奈之下，陳先生只能求助媒體，希望能夠讓妻子出面，把兩人之間的婚姻狀況弄清楚。

妻子反懟：血緣有那麽重要嗎？

目前，陳先生已經起訴離婚。

事件引起網民熱話，有網民指「戴人綠帽還三頂很可恥」、鬧女方「不要臉到一個地步」、不過也有網民挺女方「如果正是自己不能生育，老婆出去借種也有情可原。」