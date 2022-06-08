以為罌粟幼苗可以當菜吃 山東老太太種了672株被捕

警方查處民間私種罌粟。(取材自中國公安部禁毒局)

中國各地6月啟動「全民禁毒宣傳月」，加大執法力度，據中國公安 部禁毒局8日通報，山東煙台福山一名年過七旬的老太太，因聽信謠言，認為罌粟幼苗可以當菜食用，在自家種了672株，遭警方查獲，目前已被採取刑事強制措施。

該名老太太在警方上門時自述，「說句我實話我都是為了吃點，這樣式小苗吃點，我不是為了別的（用途）。」供稱是聽信其他人說罌粟幼苗可以當菜食用，才在自家閒置老宅內種植。

但據禁毒局通報，煙台市公安局福山分局民警共在老太太的宅內，查獲了672株非法種植的罌粟，已當場全部剷除。目前，犯罪嫌疑人史某（老太太）已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。

罌粟是製取鴉片的主要原料，同時其提取物也是多種鎮靜劑的來源，根據中國法律規定，嚴禁任何單位和個人非法種植罌粟、大麻 等毒品 原植物；嚴禁任何餐飲行業、食品生產經營者或個人在食品中添加罌粟、大麻等毒品原植物及其非法製品。

據澎湃新聞報導，由於不少中國農村老人，仍迷信罌粟能治病的「偏方」，導致非法種植行為時有發生，有地方警員透露，在他們查處的罌粟案中，老年村民種植占到八成。

報導稱，在中國司法實踐中，非法種植罌粟不滿500株的老人，特別是七八十歲以上的老人，執法機構一般都對其採取罰款處罰，很少實施行政拘留處罰。至於有的老人非法種植罌粟500株以上不滿3,000株，屬於種植毒品原植物數量較大，其行為達到入罪的標準，可處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金，但考慮到種植目的多用於個人止痛治病等，也會被從寬處理。