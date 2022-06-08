深圳賓利姐與國企書記婚宴被曝 網：這不是結婚 那什麼是結婚

賓利女車主和「國企書記」張曉中的「婚宴照」。(取材自微博)

深圳一棟豪宅日前上演「賓利」跟「勞斯萊斯」車主的車位大戰，揚言開來50輛賓利的涉事女子一度被稱為「國企書記夫人」。在深圳國資委通報她與振業集團書記張曉中僅為情侶關係後，兩人婚宴影片、照片被扒出，網批「這不是結婚，那什麼是結婚」、「官老爺引領婚姻新形態啊」。

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北京 商報報導，深圳寶能公館4日爆發內爭搶停車位風波，由於女子高調要用自家50輛賓利「堵車位」，又揚言老公是國企書記。因此引發網友深挖當事人背景，並質疑當中涉及高官貪腐，更驚動深圳國資委介入調查。

7日上午，深圳市國資委發布通報稱，經工作專班核查，暫未發現深圳市振業集團與涉事張女及其名下企業有經濟聯繫和業務往來。經民政部門核查和個人事項報告核對，紀委書記張曉中於2017年離異後未再進行婚姻登記。

針對網傳信息提及張女為國企書記夫人一事，張曉中表示，兩人在2021年9月經人介紹發展為情侶關係，寶能城市公館公寓和涉事車輛均是女方資產。

對於官方指稱上述兩人不是夫妻關係，輿論嘩然。網上出現張曉中與張女的婚宴影片及相關照片，有媒體報導時，標題上更直接下標「這不是結婚？」照片中男方親手寫「愛到永遠、一生陪伴」，並單膝跪下為女方戴鑽戒。另外也有女方身披婚紗出現在宴席的畫面，現場也有親朋好友參與。

張女對此回應，她在與張曉中相識前已購買寶能城市公館公寓和涉事車輛，車位為購房時開發商贈與。「婚宴照片」是兩人2021年10月舉辦的確定情侶關係儀式時所拍。

賓利女車主（右）和「國企書記」張曉中的「婚照」。(取材自微博)

網友對於官方的說明並不埋單，質疑「如果這都不叫結婚，那什麼叫結婚」，認為婚宴儀式與同居構成了事實婚姻，並大酸「官老爺引領婚姻新形態啊」、「有錢人真會玩」。有網友分析「估計不來登記而已」，登記涉及夫妻共同財產更複雜。也有網友說「這種戀人同居關係，不會出現婚外情」、「不領證、保平安」。

針對事件中暴露的停車位使用權糾紛問題，目前，香蜜湖街道辦正在會同政法、規畫、住建、司法等部門，督促寶能地產、物業公司繼續優化方案，與業主進行充分溝通協調，推進化解糾紛。