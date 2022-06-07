嗆「女人事多、先姦後殺」 寧波大學師被炒…網：別誤人子弟

該教師在朋友圈發表激進言論。（取材自微博）

寧波大學一名李姓教師在微信 朋友圈公開發表歧視 言論，包括「女人就是事多」、「先姦後殺，再姦再殺」等。寧波大學教師教育 學院官微6日發文稱，校方決定即日起解僱李姓教師。對於李姓教師的言論，網友直批「身為老師發表這種言論就不要在學校誤人子弟了」。

香港01報導，網傳截圖顯示，李姓教師在朋友圈發文稱「女人就是事多」，批評職場中女同事因照顧孩子等原因，讓男同事承擔額外的工作量，「並且是理所當然、心安理得，甚至毫無廉恥的要求男同事這樣做」。

來源：YouTube

李姓教師表示，「我就想問這種不要臉的女人，那你為什麼不把你的工資給男同事呢？為什麼你不和男同事過性生活呢？為什麼你的孩子不叫男同事為爸爸呢？」，直言「工作中的綠茶婊行為，會激發起男人本能中的先姦後殺，再姦再殺」。

寧波大學5日稱，已對涉事教師嚴厲批評，並責令其停職調查，下一步結合調查情況，依規依紀進行嚴肅處理。隨後，李姓教師在朋友圈發文稱，因自己情緒低落，發表了不當言論，造成了不良影響，對此深表歉意。

寧波大學教師教育學院官微6日回應稱，經調查，學院李姓教師在微信朋友圈發布不當言論，產生嚴重不良影響，校方決定即日起解僱李某。

對於大學教授發出這樣的言論，有網友表示，「就這種言論，可別嫌生育率低了，還可以更低」「既歧視了女性，又抹黑了男性，這不止是歧視了，這是在褻瀆生命」「這麼為難別結婚不就行了」「『先姦後殺，再姦再殺』這是性別恐怖主義了吧」。

其實這並非寧大教師首次陷入爭議。2019年12月，曾有寧大女學生發文稱，遭黃姓副教授性騷擾。寧波大學教師教育學院官微當時回應稱，學院紀委已介入，對該教師做出暫時停課處理，進行具體調查。