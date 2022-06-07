稱「屈原愚忠自殺」雲南前教育廳長辱英烈被查

雲南省教育廳前廳長羅崇敏。（取材自長安街知事）

端午節 吃粽子、划龍舟的習俗，一般認為是紀念戰國時代楚國的愛國詩人屈原。不過，雲南省教育 廳原廳長羅崇敏近日發文「端午：一個鼓勵自殺的日子」，因涉嫌侮辱共和國英雄烈士，涉嫌違反「英烈保護法」遭人舉報。

綜合媒體報導，羅崇敏在3日端午節當日，發表署名文章「端午：一個鼓勵自殺的日子」，其在文章稱國家「樹立了劉胡蘭、劉文學、王二小等英雄，在傳統文化教育中樹立了一批忠君愛國的自殺者榜樣。這就誤導青少年以自殺來表達自己的抗爭和勇氣」，以及稱端午節是「紀念自殺者」，指屈原只是統治者樹立的牌坊和符號，目的是為了讓愚忠者獻身。他的言論引起輿論關注，並遭到作家戴雨瀟舉報。

戴雨瀟撰文表示，毛主席曾高度讚揚屈原「是一名偉大的愛國者，這樣一位不屈服於惡勢力、視死如歸的義士竟被羅崇敏污蔑為「作秀」的「臣奴」，這段本身就是胡言亂語。

接著他指責，羅崇敏顛倒是非、混淆黑白，劉胡蘭烈士年僅十幾歲就開始組織參與當地婦女革命工作，最終不幸被閻系72師殘忍殺害；劉文學烈士為制止地主王榮學偷盜集體財產，在搏鬥中被後者殺害；王二小烈士為了保護轉移的鄉親，將日本侵略者帶進八路軍的埋伏圈，被敵人發現後用刺刀刺死，壯烈犧牲。

這三名英雄都是被侵略者或反動派敵人殺害的，羅崇敏卻要將他們污蔑為「自殺者」。根據「英烈保護法」禁止歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，羅崇敏的行為已經觸犯了國法。

雲南省教育廳則表示，對羅崇敏有關言論非常重視，已會同相關部門成立工作組調查此事，調查結果將及時向社會公布。

國家教育督導局也澄清，羅崇敏不是國家督學，「凡打此旗號宣傳、炒作者，是別有用心」

經初步核查，羅崇敏，男，漢族，1952年2月出生，2008年1月至2012年8月任省教育廳廳長，2012年8月至2016年1月任省政府參事，2016年1月退休 。期間，2013年10月至2016年10月聘任為第九屆國家督學，任期屆滿後未再續聘。2017年11月，因嚴重違紀問題，省紀委給予羅崇敏開除黨籍處分，降級按副處級非領導職務確定其退休待遇，由省教育廳管理。但通報未有說明是何事嚴重違紀。