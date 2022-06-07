我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

紐約哈雷機車團為乳癌患者募款 華人騎士響應

稱「屈原愚忠自殺」雲南前教育廳長辱英烈被查

中國新聞組／北京7日電
雲南省教育廳前廳長羅崇敏。（取材自長安街知事）
雲南省教育廳前廳長羅崇敏。（取材自長安街知事）

端午節吃粽子、划龍舟的習俗，一般認為是紀念戰國時代楚國的愛國詩人屈原。不過，雲南省教育廳原廳長羅崇敏近日發文「端午：一個鼓勵自殺的日子」，因涉嫌侮辱共和國英雄烈士，涉嫌違反「英烈保護法」遭人舉報。

綜合媒體報導，羅崇敏在3日端午節當日，發表署名文章「端午：一個鼓勵自殺的日子」，其在文章稱國家「樹立了劉胡蘭、劉文學、王二小等英雄，在傳統文化教育中樹立了一批忠君愛國的自殺者榜樣。這就誤導青少年以自殺來表達自己的抗爭和勇氣」，以及稱端午節是「紀念自殺者」，指屈原只是統治者樹立的牌坊和符號，目的是為了讓愚忠者獻身。他的言論引起輿論關注，並遭到作家戴雨瀟舉報。

戴雨瀟撰文表示，毛主席曾高度讚揚屈原「是一名偉大的愛國者，這樣一位不屈服於惡勢力、視死如歸的義士竟被羅崇敏污蔑為「作秀」的「臣奴」，這段本身就是胡言亂語。

接著他指責，羅崇敏顛倒是非、混淆黑白，劉胡蘭烈士年僅十幾歲就開始組織參與當地婦女革命工作，最終不幸被閻系72師殘忍殺害；劉文學烈士為制止地主王榮學偷盜集體財產，在搏鬥中被後者殺害；王二小烈士為了保護轉移的鄉親，將日本侵略者帶進八路軍的埋伏圈，被敵人發現後用刺刀刺死，壯烈犧牲。

這三名英雄都是被侵略者或反動派敵人殺害的，羅崇敏卻要將他們污蔑為「自殺者」。根據「英烈保護法」禁止歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，羅崇敏的行為已經觸犯了國法。

雲南省教育廳則表示，對羅崇敏有關言論非常重視，已會同相關部門成立工作組調查此事，調查結果將及時向社會公布。

國家教育督導局也澄清，羅崇敏不是國家督學，「凡打此旗號宣傳、炒作者，是別有用心」

經初步核查，羅崇敏，男，漢族，1952年2月出生，2008年1月至2012年8月任省教育廳廳長，2012年8月至2016年1月任省政府參事，2016年1月退休。期間，2013年10月至2016年10月聘任為第九屆國家督學，任期屆滿後未再續聘。2017年11月，因嚴重違紀問題，省紀委給予羅崇敏開除黨籍處分，降級按副處級非領導職務確定其退休待遇，由省教育廳管理。但通報未有說明是何事嚴重違紀。

羅崇敏文中稱劉胡蘭、劉文學、王二小等英雄成為忠君愛國的自殺者榜樣。（取材自微博）
羅崇敏文中稱劉胡蘭、劉文學、王二小等英雄成為忠君愛國的自殺者榜樣。（取材自微博）
羅崇敏發布「端午：一個鼓勵自殺的節日」文章引發爭議。（取材自微博）
羅崇敏發布「端午：一個鼓勵自殺的節日」文章引發爭議。（取材自微博）

端午節 教育 退休

上一則

在疫情中成長 中國「網課一代」迎來人生大考

延伸閱讀

人民幣反彈升值 挑戰6.6大關

人民幣反彈升值 挑戰6.6大關
端午節

端午節
雲南前官員批屈原愚忠、質疑烈士 遭檢舉違反英烈法

雲南前官員批屈原愚忠、質疑烈士 遭檢舉違反英烈法
婦女止步？佛山女登龍舟被網暴 惹議

婦女止步？佛山女登龍舟被網暴 惹議

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條