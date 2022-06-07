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環時：深圳搶車位鬧劇成反腐線索 胡錫進：搞出一地雞毛代價

記者賴錦宏、陳言喬／綜合報導
賓利女車主住的深圳寶能公館。（取材自深圳房地產信息網）
賓利女車主住的深圳寶能公館。（取材自深圳房地產信息網）

「50輛賓利堵勞斯萊斯」風波在網上持續發酵，由於牽涉到深圳國企高管，官媒環球時報發出銳評稱，「車位糾紛」成了一條反腐線索。一項調查顯示，八成落馬官員的腐敗都與家庭成員有著密切關係。前總編胡錫進直言公職人員、幹部的家人都須低調做人，胡亂顯示「實力」一定會搞出一地雞毛。

環時評論稱，這是一場富豪丟人現眼的社會鬧劇。但當媒體曝出該女子的丈夫可能是上市國企高管的時候，這件事的性質就變了。國企高管屬於公職人員，薪酬基本是透明的。賓利車、上千萬的房子，都遠超出公職人員正常的薪資水平。於是，「車位糾紛」就成了一條反腐線索，深圳市相關部門的調查，勢必也會圍繞公眾的核心關注點展開。

這樣的演變過程，人們並不陌生。之前「帽子姐」、「嚴書記的女兒」等網路熱點事件，都以涉事官員被查畫上句號。

評論說，負責任的事實核查是關鍵。如果這名國企高管真有什麼問題，那他肯定要栽了，絕不可能有誰會包庇他；當然，如果最後查出來的事實證明他沒問題，那誰也不可能冤枉他。

文章稱，對於類似事件，用「坑夫」或「坑爹」的視角去理解，這是片面的、或者說是不準確的。不過，這類事件從反面提醒人們家風建設的重要性。

當深圳「賓利大戰勞斯萊斯」成了醜聞，環球時報前總編胡錫進亦稱，此事件反而讓民眾關心兩車主的背景，有多富？為什麼素質這麼低。

胡錫進認為，所有公職人員、特別是幹部官員的家人都須低調做人，在外發生爭執不可擺譜撒潑，更不可胡亂顯示「實力」，否則一定會搞出一地雞毛，付出代價。

有錢人也一樣，不要顯富，更不要以富壓人，不要以富謀招人恨的特權，否則同樣會積累對自己的潛在危機。

胡錫進指出，當深圳「官太太」叫喊「我家有50輛賓利」時，基本就是把老公毀了。目前調查已經勢在必行，如果她家確有50輛賓利所對應的財富，他老公能講清楚的機率很低。即使她家沒那麼富，她老公作為國企高管也將很難避免因此栽個大跟頭。

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