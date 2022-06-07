搶車位風波 各方忙切割…賓利姐爆只是深振業高管女友

賓利女車主口中的丈夫張曉中被大起底，如今仕途堪憂。（取材自微博）

深圳寶能公館車位糾紛的事件不斷發酵，揚言「開50台賓利」堵占車位的女車主，她的「國企書記夫人」身分引發熱議。女車主口中的丈夫被起底是中國國營企業高層張曉中，他的年薪和社區房價 也都曝光，收入來源引發爭議。

來源：YouTube

女車主昨日首度打破沉默向媒體表示，自己從未說過擁有50台賓利，當時想表達的意思是要從賓利俱樂部調車過來，網路流傳的影片是遭人惡意剪輯。

第一財經報導，深振業董祕表示，根據公司初步調查，車位糾紛中的國企書記確實是深振業的高管張曉中，不過張曉中目前是離異單身狀態，賓利女車主是張曉中可能在交往的對象，不是家屬。

深振業是深圳市國資委直管的國有控股上市公司，成立於1989年5月，1992年在深交所公開上市。深振業官網顯示，張曉中出生於1965年，西安政治學院軍隊政治工作學碩士研究生畢業，高級政工師，現任深圳市振業（集團）股份有限公司黨委委員、紀委書記、監事會主席。

深振業2021年年報顯示，張曉中從深振業獲得的實際所得報酬總額為37.50萬元（人民幣，下同，約5.63萬美元），與此同時，張曉中沒有在公司關聯方獲取報酬。

但兩人居住的寶能公館，2016年開盤時均價超過10萬（每平米）的高檔住宅。鏈家仲介表示，寶能公館在售的房源市場價超18萬元（每平米），四居室到五居室的實際成交價格在2500萬元到3200萬元之間。

另據中新財經報導，女車主透過電話首度發聲，強調網路上流傳的影片都是經過後期配音、惡意剪輯，當時長期占用車位的鄰居先挑釁說出有關50台賓利的事，她情緒激動才會跟著直接說出來，「但我想表達的意思是，要從賓利俱樂部調車過來」，俱樂部成員都是開同樣的車，有時會相約一起外出，一出去就是幾十台甚至上百台，「也不是說我家有，當時說我能調，那我就調來50台堵住那裡。」

關於從國企高層夫人變成女友一事，女車主並未說明，僅表示，這件事情已經引起很多關注，她不願意再給社會帶來不好的現象，況且現場狀況與網路影片並不相同，之後會再進行正式回應；至於車位之爭，她手上確實持有「車位使用權贈與合約」。

另據澎拜新聞報導，張曉中表示，他與張女士2021年9月經人介紹發展為情侶關係，寶能城市公館公寓和涉事車輛均是女方資產。張女士在接受媒體採訪時則表示，她本人的社交帳號名為「歐陽與齊」，她在與張曉中相識前已購買寶能城市公館公寓和涉事車輛，車位為購房時開發商贈與。網傳的「婚宴照片」為兩人2021年10月舉辦的確定情侶關係儀式時所拍。