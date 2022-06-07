未成年人禁紋身 國務院辦法出台：企業、個人不得提供服務

廣西南寧2014年舉辦中國國際紋身大會。（中新社）

為了「保護未成年人身心健康」，中國國務院 6日發文，定調任何企業、組織和個人不得向未成年人提供紋身服務，並指將加強對未成年人紋身的治理。

據民政部網站，國務院未成年人保護工作領導小組辦公室6日印發「未成年人紋身治理工作辦法」。

辦法指出，國家、社會、學校和家庭應當教育 和幫助未成年人樹立和踐行社會主義核心價值觀，充分認識紋身可能產生的危害，增強自我保護的意識和能力，理性拒絕紋身。

辦法強調，未成年人的父母或者其他監護人對未成年人產生紋身動機和行為的，應當及時勸阻，不得放任未成年人紋身。

辦法規定，任何企業、組織和個人不得向未成年人提供紋身服務，相關機構應在顯著位置標明，亦不得脅迫、引誘、教唆，並應對難以判定是否為未成年者的，要求其出示身分證件。

對於有意願去除紋身的未成年人，也要求相關機構應提供規範的醫療美容服務，並將加強審批制度管理，要求教育、公安、共青團組織等部門配合展開未成年人紋身治理，宣傳、網信、廣播電視主管等部門加強輿論監督等。

據新京報報導，中國政法大學未成年人事務治理與法律研究基地副主任、家庭教育立法專家顧問苑寧寧表示，未成年人容易受到影響追求刺激，很多時候在衝動之下紋身，等到一定年紀後悔了，但那時已經沒有辦法。

他認為，由於未成年人身心發育不成熟，身體免疫力相對低下，大面積的紋身很多情況下可能會造成皮膚感染，以及肉芽腫等一系列問題。

再者，紋身無論是將來的就學、就業、還是社會融入，都會產生障礙。比如，報考警察 、軍人及公務員中的一些特定崗位在內，都不允許超過一定面積的紋身。現在的技術也不可能達到百分之百去除紋身，一定會留下疤痕。去除紋身的費用也比較高昂。