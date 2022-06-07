未成年人禁紋身 國務院辦法出台：企業、個人不得提供服務
為了「保護未成年人身心健康」，中國國務院6日發文，定調任何企業、組織和個人不得向未成年人提供紋身服務，並指將加強對未成年人紋身的治理。
據民政部網站，國務院未成年人保護工作領導小組辦公室6日印發「未成年人紋身治理工作辦法」。
辦法指出，國家、社會、學校和家庭應當教育和幫助未成年人樹立和踐行社會主義核心價值觀，充分認識紋身可能產生的危害，增強自我保護的意識和能力，理性拒絕紋身。
辦法強調，未成年人的父母或者其他監護人對未成年人產生紋身動機和行為的，應當及時勸阻，不得放任未成年人紋身。
辦法規定，任何企業、組織和個人不得向未成年人提供紋身服務，相關機構應在顯著位置標明，亦不得脅迫、引誘、教唆，並應對難以判定是否為未成年者的，要求其出示身分證件。
對於有意願去除紋身的未成年人，也要求相關機構應提供規範的醫療美容服務，並將加強審批制度管理，要求教育、公安、共青團組織等部門配合展開未成年人紋身治理，宣傳、網信、廣播電視主管等部門加強輿論監督等。
據新京報報導，中國政法大學未成年人事務治理與法律研究基地副主任、家庭教育立法專家顧問苑寧寧表示，未成年人容易受到影響追求刺激，很多時候在衝動之下紋身，等到一定年紀後悔了，但那時已經沒有辦法。
他認為，由於未成年人身心發育不成熟，身體免疫力相對低下，大面積的紋身很多情況下可能會造成皮膚感染，以及肉芽腫等一系列問題。
再者，紋身無論是將來的就學、就業、還是社會融入，都會產生障礙。比如，報考警察、軍人及公務員中的一些特定崗位在內，都不允許超過一定面積的紋身。現在的技術也不可能達到百分之百去除紋身，一定會留下疤痕。去除紋身的費用也比較高昂。
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