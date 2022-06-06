深圳「賓利貴婦大戰勞斯萊斯」涉事社區為千萬豪宅

「賓利貴婦」住的深圳寶能公館。（截圖自深圳房地產信息網）

揚言開50台賓利堵占車位的深圳「賓利貴婦」住所，位於深圳市中心的福田區的寶能公館。據網上公開資料顯示，目前在售價格高達每坪280萬元台幣，算深圳的頂級豪宅，貴婦還嗆聲她老公是某國企書記，等同直接毀了她老公。

針對這起端午節 期間發生的住宅小區停車庫停車糾紛扯入某國企書記案，深圳國資委6月5日晚間發布情況通報稱：「針對網民反映『深圳國企書記夫人涉車位糾紛輿情』情況，我委高度重視，正在瞭解核實」。

6月5日，一則「深圳國企書記夫人涉車位糾紛」的視頻在網上流傳後，引發外界關注。中國媒體報導，涉事住所位在福田區寶能公館地下停車場，一女子因車位問題同他人產生糾紛，並自稱老公是深圳某國企書記。

現場視頻顯示，該女子稱，「自己有該車位的買賣合同，這個車位誰敢說是他的？如果對方再不挪車，就要用賓利堵住車位一個月」。該女子還稱，「我家有50台賓利，一個月不用，就堵在這裡」。隨後，該女子與被堵勞斯萊斯車主發生爭執。

視頻內，女子自稱老公是某國企書記。此後傳出該女子口中的「國企書記」老公，為深圳國資旗下地產上市公司—深圳市振業（集團）股份有限公司（簡稱：深振業A，股票 代碼：000006）紀委書記、監事會主席張曉中。

介面新聞報導，位於深圳福田香蜜湖片區的寶能公館，2016年開盤時均價超過10萬人民幣（每平米）的高檔住宅。據貝殼大資料統計，寶能公館150-200平方米的四居室／五居及以上為社區主力戶型。

鏈家仲介表示，寶能公館在售的房源市場價超18萬元／平方米（一坪約2.7萬美元），四居室到五居室的實際成交價格在2500萬元到3200萬元之間（約37.5萬元至48萬美元）。