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深圳「賓利貴婦大戰勞斯萊斯」涉事社區為千萬豪宅

記者陳言喬／綜合報導
「賓利貴婦」住的深圳寶能公館。（截圖自深圳房地產信息網）
「賓利貴婦」住的深圳寶能公館。（截圖自深圳房地產信息網）

揚言開50台賓利堵占車位的深圳「賓利貴婦」住所，位於深圳市中心的福田區的寶能公館。據網上公開資料顯示，目前在售價格高達每坪280萬元台幣，算深圳的頂級豪宅，貴婦還嗆聲她老公是某國企書記，等同直接毀了她老公。

針對這起端午節期間發生的住宅小區停車庫停車糾紛扯入某國企書記案，深圳國資委6月5日晚間發布情況通報稱：「針對網民反映『深圳國企書記夫人涉車位糾紛輿情』情況，我委高度重視，正在瞭解核實」。

6月5日，一則「深圳國企書記夫人涉車位糾紛」的視頻在網上流傳後，引發外界關注。中國媒體報導，涉事住所位在福田區寶能公館地下停車場，一女子因車位問題同他人產生糾紛，並自稱老公是深圳某國企書記。

現場視頻顯示，該女子稱，「自己有該車位的買賣合同，這個車位誰敢說是他的？如果對方再不挪車，就要用賓利堵住車位一個月」。該女子還稱，「我家有50台賓利，一個月不用，就堵在這裡」。隨後，該女子與被堵勞斯萊斯車主發生爭執。

視頻內，女子自稱老公是某國企書記。此後傳出該女子口中的「國企書記」老公，為深圳國資旗下地產上市公司—深圳市振業（集團）股份有限公司（簡稱：深振業A，股票代碼：000006）紀委書記、監事會主席張曉中。

介面新聞報導，位於深圳福田香蜜湖片區的寶能公館，2016年開盤時均價超過10萬人民幣（每平米）的高檔住宅。據貝殼大資料統計，寶能公館150-200平方米的四居室／五居及以上為社區主力戶型。

鏈家仲介表示，寶能公館在售的房源市場價超18萬元／平方米（一坪約2.7萬美元），四居室到五居室的實際成交價格在2500萬元到3200萬元之間（約37.5萬元至48萬美元）。

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