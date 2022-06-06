上海老人不會掃碼不能坐公交 無奈下車說「不耽誤大家了」

一位老人因為不會掃場所碼，最後無奈下了車。（視頻截圖）

上海一名老人近日因在公交上不會掃碼，只能無奈說聲「不耽誤大家了」下車。視頻在網上發布後，引發網友熱議，有網友批評司機態度不好，也有人認為要從根本上解決老人數位化落差的問題。

澎湃新聞報導，從視頻中可以看到，上海的一位老人乘公交時，因為不會用手機 掃車上的場所碼而犯了難。期間，司機說：「快點弄啊，人家都等你了。」其他乘客說：「老人可以用身分證或者離線碼的。」將近兩分鐘後，老人還是沒能成功掃碼，他下車時說「不耽誤大家了」，最後，公交車的門關了起來。

來源：YouTube

據報導，視頻拍攝者張女士（化名），她表示，視頻中的司機態度確實不太好，但司機也是疫情 之後剛上班。這種情況可能會比較普遍，應該從根本上解決問題。

張女士說，這事發生在6月2日上午11時，這天是上班日，所以路上人很少，坐車的人也不多。「我是前一站上車，剛把娃安頓好，抬頭就看到這個老年人，發現已經到了下一站。就發生了上述視頻中的事情。」

對於網友質疑稱，為什麼只拍視頻不上去幫老人？張女士稱，她乘車時還帶著孩子，孩子的頭和手在往窗外伸，她想要先顧好孩子，因此當時沒及時幫忙。

張女士稱，現在想來，也很後悔當時沒上去幫忙，「但如果再讓我遇到一次，我會不會上去幫忙？我想我還是不敢上去，這可能是母親的本能，我真怕還沒幫忙他掃完，司機一急剎車，孩子會被甩出去，同時孩子往窗外探頭探腦也很危險。」

自6月1日起，上海市域內公共交通、對外交通全網絡恢復基本運行，對江輪渡（含三島客運）有序恢復運行。所有乘客乘坐地面公交、軌道交通、輪渡（含三島客運）、巡遊出租汽車、網約車等交通工具，須全程規範佩戴口罩，持72小時內核酸檢測 陰性證明，體溫正常、隨申碼為綠碼。

報導指出，6月4日，上海市交通委發布簡明版無智能手機老年人乘公共交通指南，無智能手機或不方便使用手機的老年人，可以透過實體交通卡、紙質離線隨申碼或身分證等方式乘坐公共交通。