涉當街打女人 中國司諾克明星梁文博禁賽4個月

中國司諾克選手梁文博因為家暴案遭禁賽。(取材自百度百科)

中國司諾克（snooker）台球（撞球）選手梁文博因當街毆打一名女性被定罪後，世界職業台球與司諾克協會（WPBSA）對他祭出禁賽處分，被禁止參加所有斯諾克比賽四個月，至8月1日為止。

綜合媒體報導，35歲的梁文博2021年7月，在英格蘭北部雪菲爾市（Sheffield）攻擊一名女性，街頭的監控錄像畫面拍攝到他當街對一名女性發生口角並對其拳打腳踢，涉及「持續且蓄意的」攻擊，梁文博坦承犯罪。

梁文博在2022年2月出席聽證會時表示認罪。雪菲爾市地方法院在4月1日作出判決，梁文博被罰款1380英鎊，並需在12個月內完成指定時長的社區勞動。

世界職業台球與司諾克協會4月初讀過報章後才得知此事，並立即對梁文博處以禁賽，為此他錯過了世界錦標賽。

紀律委員會接著進行調查，並在協會網站上發布聲明，公布最新決定。

世台聯主席傑森·弗格森4月2日決定暫停梁文博參加世界斯諾克巡回賽資格，立即生效。世台聯也將此事提交給紀律委員會，要求梁文博根據該組織紀律規則對不當行為做出應訴。

在5月底舉行的世台聯紀律委員會聽證會上，梁文博承認他違反了世台聯會員規則，以及世界斯諾克有限公司球員合同。世台聯官網6月4日發布的公告顯示，獨立紀律委員會實施的制裁是，梁文博被禁止參加所有斯諾克比賽四個月，直至2022年8月1日止，並支付1000英鎊的聽證費用。此外，梁文博有權對獨立紀律委員會的決定提出上訴。