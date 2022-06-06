「帶貨一哥」端出坦克蛋糕 李佳琦直播中斷 恐被查

網路熱傳「李佳琦直播間被封」。(取材自推特)

每逢6月4日前後，許多名詞在中國成為禁忌，在互聯網上，帶有蠟燭、坦克、89、64的圖文、音視頻、表情包等都成為敏感元素，相關貼文被大量刪除。有著「口紅一哥」稱號的知名直播博主李佳琦，卻疑似在六四 前夕觸動了當局的政治神經。

德國 之聲報導，「直播一哥」李佳琦3日在直播賣奧利奧餅乾時，曬出坦克造型蛋糕，直播隨即被中斷。李佳琦先發微博 表示「後台技術故障，我們在緊急處理中，大家先稍等一下哦」，之後又發文稱「因為我們內部設備故障無法繼續直播」。微博網民對此議論紛紛，許多人不清楚發生了什麼事，有人則用暗語回應做解釋。

yahoo新聞報導，李佳琦微博粉絲多達3000萬，還曾獲頒「淘寶TOP主播」，3日晚間他如往常直播賣貨，當介紹到OREO餅乾時，端出一盤「坦克車造型蛋糕」，直播立即中斷。

來源：YouTube

這次的坦克蛋糕事件，李佳琦可能被質疑是在「紀念六四事件」，直播才被中斷，讓網友擔憂他恐遭中共給封殺，尤其隔天就是六四事件的33周年，時機對於中國政府來說相當敏感。

網友表示「李佳琦如果真是因為這件事沒了，那我只能說針對的不是一個人，是整個行業」、「感覺有人背後惡意為之，畢竟這個瓜實在是大的離譜」。

但也有網友認為，「搞不好李佳琦自己根本不知道這個事情（六四），畢竟歷史書上都不寫這段，然後有關部門就很敏感上綱上線，想掩蓋不讓人知道，動作還這麼大，禁言禁詞條，最後搞得越不給人知道大家越想知道」。