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憶六四貴廣高鐵驚魂 乘客被彈飛、車在隧道內撞了幾下

記者陳政錄／綜合報導
貴州一列高鐵撞上泥石流脫軌，造成一死八傷。圖為救援人員在事故現場疏散轉運旅客。（中新社）
貴州一列高鐵撞上泥石流脫軌，造成一死八傷。圖為救援人員在事故現場疏散轉運旅客。（中新社）

中國6月4日發生一起高鐵事故，貴廣線D2809次列車因榕江站進站前於隧道口撞上土石流，7號、8號車廂脫軌，造成一名駕駛死亡和八人受傷。據車上乘客回憶，發生第一次撞擊後，「列車搖搖晃晃，接著在隧道裡撞了幾次才停下來」，不少人被彈飛，有人擔心爆炸，試圖用工具撬開窗戶逃生。

據紅星新聞報導，乘客劉先生回憶，事發時已有部分乘客被震到地上，「有一股濃煙，鼻子裡全是黑黑的灰。」由於車廂無法打開，有人試圖破窗逃生，一度以為這次可能出不去了。

劉先生說，他老家在貴州，但在廣州上班，因此高鐵貴廣線2014年開通以來，就一直搭乘這條路線往返，4日一早，他一如往常地搭上D2809列車，結束端午假期回去上班，不料列車行駛一個多小時後，遇上意外。

他說，第一次撞擊後，列車搖搖晃晃，接著在隧道裡撞了幾次才停下來，而他所在的3號車廂隨即斷電，大約十多分鐘後，救援隊趕到，破窗救出乘客，自己也沒什麼大礙。

但位於8號脫軌車廂的王先生就沒這麼幸運，他表示，因為當時位置靠近車頭，身體受到很大衝擊，「左腿、左膝蓋、頭部、左邊胸部和右邊肋條都受傷了。」

王先生回憶，事發前搭在座位上睡覺，列車接近榕江站時才醒，不過快出隧道時，突然傳來一聲巨響，他整個人被彈飛，感覺「列車撞到什麼東西，或者是翻車了」，當時車內一片狼藉，有位清潔阿姨靠近司機，傷勢最重，還有位大哥腰部骨折。

對於駕駛室，他說，「司機駕駛艙門是關著的，那個位置被撞得不成樣了。」

據報導，截至6日，此次事故八名傷者中，五名輕傷已經出院，但三名重傷者還在住院當中。

中國科學院成都山地災害與環境研究所教授李泳表示，每逢暴雨季節，位於山區的鐵路或者公路線上，泥石流、碎石侵入的現像比較普遍，只是由於此次遇上的是高速行駛的動車，以及泥石流侵入的地方又恰好在隧道口，所以造成了動車脫軌事故。但他說，這樣的事故發生機率比較小。

他坦言，重點區域一般都有監測預警措施，但有些泥石流溝比較隱蔽，所以不可能做到每一點都監測到，另根據事故前的隧道口圖片，依平常經驗判斷，「看不出有潛在的泥石流、滑坡的危險」，因此防範相對困難。

事故發生後，高鐵貴廣線已恢復正常營運。（取材自紅星新聞）
事故發生後，高鐵貴廣線已恢復正常營運。（取材自紅星新聞）
事故現場隧道口。（取材自紅星新聞）
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