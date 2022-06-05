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魯男穿裙當伴娘 送27年青梅竹馬女閨密出嫁

中國新聞組／北京5日電
伴娘王先生因為司機拍攝的影片走紅。（視頻截圖）
伴娘王先生因為司機拍攝的影片走紅。（視頻截圖）

山東煙台近日一場婚禮上的「伴娘」比新娘還引人關注。婚禮的禮車司機上傳婚禮的片段，可以看到一名男性穿著伴娘服在伴娘群中。該司機稱，婚禮大家都把焦點放在男伴郎身上了，「根本沒有心思看新娘」。網友表示，「這朋友夠仗義」。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，王先生（網名：叫我烈烈）是男伴娘的朋友，也是視頻的拍攝者，5月31日，王先生說，男伴娘與新娘是相識27年的好友，兩人關係特別好。「新娘子軟硬兼施，求了他（男伴娘）兩年，他才答應做伴娘。」

「我們這邊的結婚習俗比較熱情，有男伴娘在兩位新人都僥倖躲過了。」據王先生介紹，5月29日婚禮當天場面十分熱鬧，婚車到場後，不少參加婚宴的賓客都被男伴娘所以吸引。「到了新人老家，村裡的大爺大媽本來要鬧新娘的，結果看到男伴娘都懵了。」男伴娘的出現讓本就熱鬧的婚禮現場變得更加精采有趣。

香港01報導，影片上傳後在短視頻平台暴紅。新娘和男伴娘都很意外。男伴娘自己上傳影片強調自己和新娘真的是純友誼，「是知心朋友，男閨密，純粹的革命情誼」，兩人是27年好友。

據報導，男伴娘提到，這幾年他和新娘也就過年的時候能夠相聚，飯桌上新娘提起要他當伴娘。他就答應了，並沒有如網上所傳新娘「求」了他兩年。對於穿裙子的感受他覺得還好。

新娘張小姐之後也拍視頻強調，自己和伴娘就是從小一起長大的好友，不用擔心她老公「戴綠帽」，婚禮前曾囑咐親友不要將影片上傳網絡，沒想到婚禮的司機傳到網路後意外暴紅。對於網民關注她的身材，張小姐則回應自己生活在一個很有愛的家庭，公婆和丈夫也對自己很好，因此自己並不在意。

新娘張小姐稱當時有特別囑咐親友不要將影片上傳網路，對於暴紅感到驚訝。（視頻截圖）
新娘張小姐稱當時有特別囑咐親友不要將影片上傳網路，對於暴紅感到驚訝。（視頻截圖）

香港 YouTube

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