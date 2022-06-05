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杭男排檢測 遙控哈士奇按電飯煲 牠還會沖馬桶、繫安全帶…

中國新聞組／杭州5日電
一隻哈士奇通過主人的視頻監控隔空傳音，聽從指令，前肢翹到桌子上，幾下扑騰，完成按電飯煲開關的動作。（取材自錢江晚報）
一隻哈士奇通過主人的視頻監控隔空傳音，聽從指令，前肢翹到桌子上，幾下扑騰，完成按電飯煲開關的動作。（取材自錢江晚報）

杭州一隻哈士奇幫主人按電飯煲做飯，視頻衝上熱搜，看到視頻的網友集體表示，驚了！「居然能吃到狗做的飯。」

錢江晚報報導，視頻的原創作者──二哈（lucky）巴比。他實際姓周，今年39歲，是舟山人。lucky是一隻純種哈士奇，今年6歲。說起6月1日發生的事情，周先生自己都覺得很神奇。

「當天買完菜，菜場旁邊在做核酸，我就準備做，排隊的人比較多，當時已經10點多了，我小孩子也要吃飯，我怕趕回家的時間太緊了，所以乾脆叫家裡的lucky幫個忙。」

家裡安裝了監控，他就通過手機看監控，然後喊lucky按電飯煲電源，這一步很順利。電飯煲上面的按鈕很多，抱著試試看的想法，周先生又讓lucky按煮飯鍵。沒想到，lucky按了幾下，真的按到了。

周先生說，這也是自己第一次看到lucky成功，「只能算是僥倖完成吧」。

據報導，周先生本身是全職視頻博主，就把這一段發在了自己的抖音號上，的確火了，目前點讚13.4萬，評論4萬，轉發10.8萬。視頻還被各個官媒抖音號轉發了。

對於周先生來說，這算是lucky的一次超常發揮。從出生一個多月時，lucky就在周家了。周先生會有意識地訓練牠幹家務，比如沖馬桶、開關水龍頭之類的。「一般的哈士奇在人的印像中似乎智商不高，喜歡拆家，還經常做蠢事。我家的哈士奇從來不拆家，也幾乎不跟我吵，每天在家裡面特別安靜，除了睡覺就是睡覺。」

訓練哈士奇，周先生很有耐心。lucky會很多奇特的技能，有一些還挺實用。比如沖馬桶，聽到主人讓去沖馬桶，lucky會第一時間去按住馬桶上的按鈕，聽到水聲，又會放掉。比如繫汽車安全帶，教幾分鐘就學會了。lucky還會開關水龍頭、開關燈、拿各種東西。lucky還格外忠誠，在家裡，lucky只聽周先生的話。

周先生玩短視頻四、五年，家裡的寵物兩隻狗和一隻貓都出過鏡。lucky聽話好玩的同時，也帶來了流量和收入。周先生乾脆全職做起了寵物視頻博主，一個月的視頻收入，在人民幣五位數左右。「狗狗一個月2000塊錢左右的狗糧，成本也不大。」

電飯煲 抖音 汽車

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