官方叫停民間私辦 划龍舟遭雷擊 湘男落水失去蹤影

6月3日下午5時左右，湖南湘潭湘鄉市泉塘鎮石獅江村，一名男子在划龍舟時被雷擊中落水失聯。 （取材自瀟湘晨報）

一段湖南湘潭湘鄉市石獅江流域有人划龍舟被雷劈中的視頻近日在網路流傳，當地有關部門證實消息屬實，事發後，當地迅速組織相關救援力量展開救援，但因河水湍急救援困難。

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瀟湘晨報報導，當地村民馮先生稱，事發河段位於湘鄉市泉塘鎮石獅江村的石獅江流域，事發時間為6日下午5時多，當時天下著大雨，龍舟遭雷擊中後，一名龍舟上的男子被擊中落入江水中失聯。馮先生稱，當地一直有端午 划龍舟的習俗，但今年因出於安全考慮，當地政府部門嚴禁居民私自下水划龍舟。

據報導，泉塘鎮政府一名工作人員表示，為了嚴控居民私自下河，此前政府部門專門組織了巡邏隊進行巡邏，但當日下午仍有民間龍舟隊下水，「想著下這麼大的雨他們不會下去」。

另據極目新聞報導，當地村民說，失聯的是34歲的陳先生，愛好划龍舟。事發的船上有近20人，陳先生是鼓手，還有一名舵手一名鑼手，其他人負責划槳。

村民介紹，龍舟下水後，鎮上的工作人員其實已經趕到現場叫停，有的隊伍已經將龍舟收起來，陳先生所在的龍舟當時還沒上岸，結果就發生悲劇。當地這幾天雨很大，而且河水流速很快。

陳先生的一名親戚介紹，陳先生今年34歲，家中有兩個孩子，平時在湘潭一家工廠做電焊工，愛好划龍舟已很多年了。