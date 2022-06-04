8450元LV拖鞋不到10天掉色 官媒：十分錢一分貨

季女說，鞋子穿了大概三、四次、前後不到十天，鞋內腳接觸的地方就掉色了，連LV商標也模糊了，她認為鞋子質量還不如幾十元人民幣的拖鞋。（取材自九派新聞）

浙江一名季姓女子在LV專櫃花了8450元（人民幣，下同，約1269美元）買的LV平底涼拖，竟然只穿三、四次，前後不到十天就掉色了，她不滿認為「鞋子質量還不如幾十元的拖鞋」。

季女認為在價格高的同時，質量也應當有保障。（取材自九派新聞）

綜合媒體報導，季女今年4月在杭州萬象城LV專櫃買了一雙銀色平底涼拖，購物小票顯示價格是8450元。季女說，鞋子穿了大概三四次，前後不到十天，鞋內腳接觸的地方就掉色了，連LV商標也模糊了，季女認為鞋子質量還不如幾十塊的拖鞋，她認為在價格高的同時，質量也應當有保障。

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季女向LV專櫃反映，對方表示，要拿到上海做檢測 。最近，季女收到回覆，指這雙鞋子屬於正常磨損，不承認是質量問題。

據LV官方客服表示，需要看實物結合日常使用才能做判斷，目前沒有收到大規模客人反饋鞋子有掉色情況。

季女今年4月在杭州萬象城LV專櫃買了一雙銀色平底涼拖，價格8450元人民幣。（取材自九派新聞）

對此，央視網在微信 公眾號發文批評，「一分錢一分貨」，怎麼到了奢侈品這裡就成了「十分錢一分貨」？奢侈品牌真的就應該「不堪一用」？試想，如果1854年的LV如近日曝光的新聞那樣，動輒出現掉色等質量問題，這個初創品牌該如何在巴黎嶄露頭角？一雙八千多的拖鞋也是拖鞋，它應當具有鞋子最基本的使用功能。奢侈品不是買回家瞻仰和供奉的，而是拿來享用的。

網友回應「奢侈品就該給有錢人享用，鞋子不拿來走的，衣服不拿來穿的」、「買奢侈品不就為了那個LOGO嗎?怎麼可以掉色?」

事後，LV方面表示願意給季女士調換同等價位鞋子。