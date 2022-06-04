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河南女大生打120求救8分鐘失救亡 接線員疑延誤被調查

中國新聞組／北京4日電
病故女生彭美（化名）被送往鄭大一附院東院區，診斷為急性腦出血，一直在重症監護室搶救。5月30日病故。（取材自新民晚報）
病故女生彭美（化名）被送往鄭大一附院東院區，診斷為急性腦出血，一直在重症監護室搶救。5月30日病故。（取材自新民晚報）

河南大學彭姓女大生5月30日去世，去世前已因腦出血昏迷14天。彭父說女兒5月17日在宿舍不舒服，曾撥打120求救，但長達8分鐘的通話裡，接線員曾稱「我感覺妳也沒什麼事」，並未派車。當日中午，舍友發現女大生情況不對再撥120，救護車抵達學校時，距女大生第一次求救已過兩個多小時。

來源：YouTube

綜合媒體報導，彭父說，孩子沒有心腦血管相關病史，為了解孩子死因，向轄區龍子湖派出所報警時聽到了一段令他心痛的錄音。

家屬公布錄音後，引發大批網友怒火，許多人留言指出，女大生最初已清楚說出所在的校區，接線員發現狀況不對就該自行搜尋並派車，怒批該接線員失職，應「嚴查嚴辦」，也有人遺憾地指出「死者生前應該很無助，還要遭人數落，想想都窒息」。

錄音顯示：女大生呼吸沉重，接線員問她要救護車嗎？女大生回答「嗯」，「河南大學」。接線員問河南大學在哪？女大生答「鄭州」、「河南大學鄭州校區」。接線員問在什麼路上？女大生答：「明倫校區，我頭好疼啊，明倫，鄭州。」接線員再問：「明倫校區是在哪個路上？我只知道有個龍子湖校區。」女大生再次重複「我不知道，鄭州」。接線員告知她不要用嘴巴呼氣，用鼻子呼吸，否則會越來越難受。

隨後接線員多次與女大生確認位置，請她向室友確認，女大生回說沒有室友，並再次說「鄭州河南大學」。通話後半段，女大生說話困難，並帶有哭腔，接線員則表示不說清楚位置無法派車。

此後，女大生幾乎沒有再回覆接線員，接線員之後在電話中稱「這都是上大學，也都是20多歲的人了。」「我感覺你沒什麼事啊。」

彭父說，河南大學在鄭州只有龍子湖一個校區，「孩子後面已經意識模糊了說錯話了，他們可以報警或者聯繫學校定位，但他們卻一直說孩子說不清楚位置。」

6月3日，鄭州市衛健委表示，對於鄭州120可能延誤救治大學生一事，已成立專項調查組進行調查。

鄭州 河南 YouTube

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