端午暴雨成災 湖南民宿被沖走、鳳凰古城變水城

受強降雨影響，鳳凰古城多處淹水。（取材自中國天氣網）

中國南方多地近日遭遇強降雨，江西、湖南、廣州、海南、雲南出現汛情。湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市2日晚至3日普降大雨，在矮寨鎮聚福村有民宿被洪水 沖走，吉首消防已轉移500名受困群眾。另在湘西土家族苗族自治州的沱江水位暴漲，導致鳳凰古城變「水城」，大量民房被淹。福建則有一對母子騎車回家被大水沖走，不幸雙雙遇難。

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綜合媒體報導，湖南省氣象台3日16時發布暴雨 橙色預警，長沙西北部、邵陽西部、岳陽、常德南部、張家界南部等部分地區將出現暴雨、局地大暴雨。隨即多地傳出災情，從網上視頻中可以看到，湖南吉首被沖走的民宿是全木質結構，再加上地基可能不牢靠，才被洪水沖離原有位置。

湖南吉首暴雨驚險一幕：多間民宿被沖走。（取材自快科技）

有逾300年歷史的鳳凰古城同樣遭遇水患。由於強降水導致鳳凰縣的沱江水位暴漲，鳳凰古城出現多處水浸，洪水甚至湧入民房。據現場視頻畫面顯示，鳳凰古城路面基本被淹沒，沱江水位與橋同高，居民需要趟水出行，甚至還有行李箱隨洪水漂流的畫面。

江西宜春市也出現端午暴雨淹城的畫面。3日端午節 當天從上午9時開始降下暴雨，累計時雨量達100毫米以上，包括宜豐縣城等多處水淹及膝，魚塘流出的大魚到處流竄，民眾顧不得蒸粽子、立蛋，而是呼朋引伴上街抓魚。當地網友還直播拿著魚簍、籮筐、水桶等工具抓魚。

宜春市農民余先生心有餘悸表示，「以前從沒見過這麼大的水！天氣預報是中雨，沒想到水會那麼大。」他承包了1300多畝農田，前一天剛花了人民幣2萬元施肥，種了水稻，如今全部被淹沒了，初步估算，農田被淹保守損失為人民幣六、七萬元。

另在福建則傳出因水災罹難的不幸事件。5月31日傍晚，福建南平建甌市居民魏女士騎車從託管班接兒子回家，在經過一個丁字路口時被水沖走，6月3日母子倆遺體雙雙被找到。