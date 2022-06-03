執法車太顯眼？合肥城管開奧迪趕攤販

一名城管執法人員暫扣小販車輛時，與市民發生爭執，且開的是奧迪車執法，被質疑不符合程序。(取材自長江雲)

近日有合肥市民爆料，城管執法人員日前暫扣小販車時與市民發生爭執，而且城管人員開奧迪車執法，他認為不符合程序；屬地城管部門回應表示，當時之所以沒開執法車，主要是考慮執法車比較顯眼，涉事路段車流量又大，小販如果看到後急忙撤攤，擔心會有安全問題。

長江雲報導，于先生表示，5月31日晚晚上，多名城管執法人員在合肥長江西路新加坡 花園城南門執法時，收走了一賣粽子的攤位，但他們收走小販的三輪車後，將車上三個火還在燒的煤爐及其他雜物搬到路邊不管。可以看到現場的視頻中，于先生與城管工作人員起了口角，于先生認為，城管部門這樣處理不妥，堆放的物品會導致交通受阻，他還說，城管人員離開時開的是奧迪A6，而不是執法車，工作人員也身著便裝，他覺得不符合執法程序。

對此，合肥市蜀山區城市管理局一工作人員回應，城管部門曾多次接到小販在小區門口占道經營的投訴，工作人員多次勸阻仍屢教不改，於是城管部門開展執法行動。

據報導，對於為何不開執法車而是開奧迪車？該工作人員澄清，那是單位工作人員的私人車輛，因為開執法車過於顯眼，攤販們很遠就能看到，然後一窩蜂散開，執法效果不明顯。他並表示，此次執法行動之前已經向上級部門報備，執法過程都有記錄儀全程錄像，是合乎程序的。