「童書皇后」作品出現尿尿童 網批露骨 楊紅櫻：別談性色變

楊紅櫻書中引發網友爭議的圖片。（取材自紅星新聞）

「童書皇后」楊紅櫻《非常男生》系列中的部分圖片引發熱議：書中出現了一個正站著尿尿、全身赤裸的小男孩，文字部分則用「生殖器」「小雞雞」描述。網友評論說，「就這樣露骨的小說 ，給小孩子們看，那不得把孩子教壞才怪」。對此，楊紅櫻回應：別談性色變。

紅星新聞報導，中國某知名兒童教育 學家表示，楊紅櫻的書籍適合兒童閱讀，裡面出現的內容並非很「過分」。兒童文學沒有具體的標準，但最重要的是傳遞真、善、美。

「那個撒尿的男孩是少年英雄小于廉（Petit Julien，或譯朱利安），同時也是全世界知名的藝術品。」據報導，楊紅櫻表示，1695年，法國國王路易十四連續三天砲轟比利時首都布魯塞爾，整座城市淹沒火海，相傳危急時刻，小男孩于廉把尿撒在導火索線上，澆滅了火花，從而保住城市。從此，這一形象成為布魯塞爾的市標。「這並非網友所認為的露骨，而是全世界都知名的雕塑 。」

對於網友發現的各大兒童書籍中出現與「性」相關的文字、圖片一事，楊紅櫻建議不要談「性」色變。報導指出，她坦言，在自己的兒童文學書籍中，會將性教育融入具有美感的故事裡，深入淺出表達。她希望讀者能結合上下文和整體故事來評判，而不是僅截取一張圖片或一兩句話便下定論。

報導稱，楊紅櫻無奈地說，她還看到有網友批評《笑貓日記》裡的故事，「她說的和我寫的，完全不一樣。」在《笑貓日記》中，孩子們真心喜歡馬戲團的西瓜小丑，但這引起了馬戲團長的嫉恨，於是他賄賂法官，給西瓜小丑判了一個莫須有的罪名「偷心罪」，將西瓜小丑押送到一個遠離孩子的孤島上。

「這個故事被網友質疑說我教孩子們『腐敗』。但我其實是在批判這一行為。」楊紅櫻舉例道，《安徒生童話》中，皇帝的新衣其實就是在批判社會的黑暗面，「這是一個經典的故事，會永遠反射這個社會，也教孩子們很多可貴的品質。所以我希望大家能看明白故事，不要斷章取義。」

雖然出現了不同的聲音，但楊紅櫻坦言並沒有影響她對兒童文學創作的熱情，在她看來，如何培養兒童閱讀的興趣才是最重要的。

成都市民蔣先生表示，他女兒曾看過楊紅櫻的書籍，對於網友所指出的「性」內容，並沒有引起她的不適感，「孩子身邊幾位同學看後，也都當作正常知識在學習。」