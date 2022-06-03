人教社教材「夾帶私貨」? 鄭淵潔：吃相難看 總主編澄清：不可能

鄭淵潔在其個人微博上發表長文，直指2018年中國童書作家榜中排名第三的著名作家曹文軒，依靠進校園推銷獲得高版稅收入，質疑其做法有進校園推銷之嫌。（取材自新民周刊）

人民教育出版社出版的小學教材插畫風波延燒。有中國「童話大王」之稱的作家鄭淵潔在微博 指出，人教社不只插畫有改進空間，旗下甚至有主編「夾帶私貨」將自己的文章塞進語文課本，「吃相太難看」。教育部 統編中小學語文教科書總主編、北京大學中文系教授溫儒敏在微博澄清，強調無所謂「夾帶私貨」。

澎湃新聞報導，鄭淵潔發聲後，教材「夾帶私貨」事件隨即掀起熱議，不少網民質疑這種「自肥」行為，而上述主編據指是中國當代作家曹文軒。對此，溫儒敏強調，為教材選課文須經層層把關，二、三十輪審查，不可能一個人說了算。

教育部統編中小學語文教科書總主編、北京大學中文系教授溫儒敏在微博澄清，強調無所謂「夾帶私貨」。（取材自山東大學文學院官網）

溫儒敏表示，「網上爆炒人教版數學教材插圖事件，又有人試圖把火燒到統編本語文教材，說語文教材主編曹文軒『夾帶私貨』，把自己作品收進教材，『既當運動員，又當裁判』，是毫無根據，別有用心的。曹文軒是小學分冊的四個主編之一，四年級下冊收有曹文軒的《蘆花鞋》，是他的兒童中篇小說 《青銅葵花》其中一節。收這篇作品，是編寫組的集體決定，並非曹文軒主動提出。選收理由是，這篇寫鄉村少年艱難成長的小說很勵志，文字優美，適合放在中高年級語文教材中給學生學習。而且這是篇老課文，並非曹文軒當了語文教材分冊主編才收的，更無所謂『夾帶私貨』。」

溫儒敏還表示，教材中保留《青銅葵花》一文，也因為文學評論界對《青銅葵花》有很高評價--該文得過中宣部「五個一工程獎」、「國家圖書獎」和「全國優秀兒童文學獎」。另一部小說《草房子》也得過「國家圖書獎」，併入選「新中國70年70部長篇小說典藏」。

溫儒敏還強調，語文、歷史、思想政治三科統編教材是國家事權，其主編與分冊主編人選由教育部和中央相關部門從全國遴選，編寫組包括作家、詩人、不同專業學者、特級教師和資深編審，還包括統編前幾個不同版本教材的主編，這也是教育部審定的，並非人教社所能決定。「有些流言所謂教材編寫受利益驅動，拉幫結派，也只是想像而已。」