我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

河南最大醫藥集團遭立案調查 百億資本帝國「崩塌」

中國新聞組／北京3日電
在2005富比世中國富豪榜上，朱文臣家族以近9億元的財富上榜；2012年，朱文臣憑藉76億元的身價躋身胡潤百富榜，並奪得河南省首富的桂冠。（取材自中國基金報）
在2005富比世中國富豪榜上，朱文臣家族以近9億元的財富上榜；2012年，朱文臣憑藉76億元的身價躋身胡潤百富榜，並奪得河南省首富的桂冠。（取材自中國基金報）

「到處都是雷，滿眼都是淚。」河南最大醫藥集團日前被證監會立案調查，因公司未在規定期限內披露2021年年報，涉嫌信息披露違法違規。隨著債務逾期、資金占用、違規擔保等問題相繼爆出，昔日的百億資本帝國分崩離析，河南前首富也淪為老賴。

中國基金報報導，ST輔仁日前發布公告稱，公司於5月30日收到中國證券監督管理委員會「立案告知書」。因公司未在規定期限內披露2021年年報，涉嫌信息披露違法違規，根據「中華人民共和國證券法」、「中華人民共和國行政處罰法」等法律法規，2022年5月12日，證監會決定對其立案。

ST輔仁表示，公司將積極配合中國證監會的相關工作，並嚴格按照監管要求履行信息披露義務。截至目前，該股有1.88萬戶股東。有網友提出質疑，證監會5月12日立案，為什麼ST輔仁拖到6月才公布？

據報導，作為「河南最大的醫藥集團」之一的ST輔仁，因年報被點名已經不是第一次。該公司在2019年年報及2020年年報分別被會計師出具無法表示意見和保留意見的審計報告。

上交所指出，ST輔仁涉及的資金占用、違規擔保、預計負債、應收帳款、持續經營能力等多項風險至今仍未消除。目前，ST輔仁公司資金流動性困難，面臨債務逾期無法償還以及對外擔保承擔連帶賠償的資金壓力，同時涉及多起訴訟、部分銀行帳戶及資產被凍結。此外還存在資金占用和違規擔保風險。

報導指出，輔仁藥業集團製藥股份有限公司1993年成立，是一家以藥業、酒業為主導，集研發、生產、經營、投資、管理於一體的綜合性集團公司。產品涵蓋了中、西藥製劑，生化製藥、生物製藥、原料藥等多個門類。並於2006年借殼民豐實業登陸資本市場。

ST輔仁上市後也曾一度輝煌，在醫藥+酒業兩個熱門概念的加持下，ST輔仁市值最高達470億（人民幣，下同）。其實控人朱文臣也因此登頂河南首富。

在2005富比世中國富豪榜上，朱文臣家族以近9億元的財富上榜；2012年，朱文臣憑藉76億元的身價躋身胡潤百富榜，並奪得河南省首富的桂冠。

不過，朱文臣在一次次的風波中倒下了，處罰不斷。2020年11月，輔仁藥業因虛假記載等多項違規行為遭處罰，實控人朱文臣被罰禁入市場10年。去年末，朱文臣遭上交所公開譴責。中國執行信息公開網顯示，這位前河南首富屢次被列為被執行人，實在令人唏噓。

河南 華人 證券

上一則

葉劉讚陳國基八面玲瓏 狄志遠憂紀律部隊治港

下一則

上海小區遭封控惹不滿 街道辦領導：你是我的臣民

延伸閱讀

中國網紅新冠痊癒後60次核酸都是陰性 仍被公司開除

中國網紅新冠痊癒後60次核酸都是陰性 仍被公司開除
河南紡織廠廠排毒氣？上百兒童流鼻血

河南紡織廠廠排毒氣？上百兒童流鼻血
拒被割韭菜 張庭、林瑞陽提告陸官方 追20億資產

拒被割韭菜 張庭、林瑞陽提告陸官方 追20億資產
5人自上海開車回西安稱來自蘇州 核酸均陽性遭立案偵查

5人自上海開車回西安稱來自蘇州 核酸均陽性遭立案偵查

熱門新聞

加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
中國商務部專家白明指出，越南上游供應鏈仍仰賴中國，所以是「中國製造」的外延。圖為越南成衣工廠。（路透）

「越南製造」超越「中國製造」？中商務部專家：是外延

2022-05-28 10:35
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31
經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會。（新華社）

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

2022-05-31 15:35
上海光影秀出現「人民城市為人民」，對照在封控期間上海出現百般光怪陸離的現象，十分諷刺。（香港文匯網）

封控後上海青年：絕不生育、提前退休、搬回老家

2022-05-30 13:13

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」