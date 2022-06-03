河南最大醫藥集團遭立案調查 百億資本帝國「崩塌」

在2005富比世中國富豪榜上，朱文臣家族以近9億元的財富上榜；2012年，朱文臣憑藉76億元的身價躋身胡潤百富榜，並奪得河南省首富的桂冠。（取材自中國基金報）

「到處都是雷，滿眼都是淚。」河南 最大醫藥集團日前被證監會立案調查，因公司未在規定期限內披露2021年年報，涉嫌信息披露違法違規。隨著債務逾期、資金占用、違規擔保等問題相繼爆出，昔日的百億資本帝國分崩離析，河南前首富也淪為老賴。

中國基金報報導，ST輔仁日前發布公告稱，公司於5月30日收到中國證券 監督管理委員會「立案告知書」。因公司未在規定期限內披露2021年年報，涉嫌信息披露違法違規，根據「中華人 民共和國證券法」、「中華人民共和國行政處罰法」等法律法規，2022年5月12日，證監會決定對其立案。

ST輔仁表示，公司將積極配合中國證監會的相關工作，並嚴格按照監管要求履行信息披露義務。截至目前，該股有1.88萬戶股東。有網友提出質疑，證監會5月12日立案，為什麼ST輔仁拖到6月才公布？

據報導，作為「河南最大的醫藥集團」之一的ST輔仁，因年報被點名已經不是第一次。該公司在2019年年報及2020年年報分別被會計師出具無法表示意見和保留意見的審計報告。

上交所指出，ST輔仁涉及的資金占用、違規擔保、預計負債、應收帳款、持續經營能力等多項風險至今仍未消除。目前，ST輔仁公司資金流動性困難，面臨債務逾期無法償還以及對外擔保承擔連帶賠償的資金壓力，同時涉及多起訴訟、部分銀行帳戶及資產被凍結。此外還存在資金占用和違規擔保風險。

報導指出，輔仁藥業集團製藥股份有限公司1993年成立，是一家以藥業、酒業為主導，集研發、生產、經營、投資、管理於一體的綜合性集團公司。產品涵蓋了中、西藥製劑，生化製藥、生物製藥、原料藥等多個門類。並於2006年借殼民豐實業登陸資本市場。

ST輔仁上市後也曾一度輝煌，在醫藥+酒業兩個熱門概念的加持下，ST輔仁市值最高達470億（人民幣，下同）。其實控人朱文臣也因此登頂河南首富。

在2005富比世中國富豪榜上，朱文臣家族以近9億元的財富上榜；2012年，朱文臣憑藉76億元的身價躋身胡潤百富榜，並奪得河南省首富的桂冠。

不過，朱文臣在一次次的風波中倒下了，處罰不斷。2020年11月，輔仁藥業因虛假記載等多項違規行為遭處罰，實控人朱文臣被罰禁入市場10年。去年末，朱文臣遭上交所公開譴責。中國執行信息公開網顯示，這位前河南首富屢次被列為被執行人，實在令人唏噓。