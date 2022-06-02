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西安一酒店發高考財 「學霸套餐房」住1晚3699元

中國新聞組／北京3日電
網傳圖片顯示，在某團購平台上，一家名為西安芳林苑的酒店，推出了一個3999元的「學神套餐」，套餐中包含豪華標準房3晚，雙人早餐及晚餐等。在另一團購平台上，套餐信息為3699元享四天三夜入住豪華中高考房。（取材自極目新聞）
網傳圖片顯示，在某團購平台上，一家名為西安芳林苑的酒店，推出了一個3999元的「學神套餐」，套餐中包含豪華標準房3晚，雙人早餐及晚餐等。在另一團購平台上，套餐信息為3699元享四天三夜入住豪華中高考房。（取材自極目新聞）

中國高考臨近，考生和家長緊張備戰的同時，不少商家也瞄準了高考商機。近日網傳西安一酒店推出了3699元（人民幣，下同，約553美元）的高考套餐房，引發網友熱議，認為酒店是趁著高考的特殊時期賺錢。

極目新聞報導，網傳圖片顯示，在某團購平台上，一家名為西安芳林苑的酒店推出一款3999元的「學神套餐」，套餐中包含豪華標準房三晚，雙人早餐及晚餐等。在另一團購平台上，套餐信息為3699元享四天三夜入住豪華中高考房。

不過媒體事後查詢網購平台，發現已經不見飯店的「學神套餐」高考套餐房，僅能查詢到一個「學霸套餐」，該套餐為鐘點房，價格為879元，可連住12小時。

查詢網購平台發現，已經不見上述酒店推出的高考套餐房，僅能查詢到一個「學霸套餐」，...
查詢網購平台發現，已經不見上述酒店推出的高考套餐房，僅能查詢到一個「學霸套餐」，該套餐為鍾點房，價格為879元，可連住12小時。（取材自極目新聞）

據報導，芳林苑飯店工作人員表示，3699元的高考套餐房包含四天三夜住宿，還包含每天雙人早餐，以及單人的中餐、晚餐以及夜宵。目前，團購平台上已無法預定，可通過加微信或是直接到店預定。

工作人員表示，該套餐房原價為1萬3200元，他們酒店距離附近曲江一中考點，只有一公里左右的距離，目前已有家長訂購了該套餐房。

照片在網路上引起網友正反兩極的議論，有網友認為酒店是趁機發「高考財」；但也有網友分析稱，該酒店房間平日就是接近千元一晚，考慮到高考溢價，價格尚可以接受。

對此，西安曲江新區市場監督管理局表示，已經派工作人員前往酒店，對房間定價情況進行調查。

中國高考是學子人生中的大事，也是許多業者眼中的商機。此為2021年高考結束，考生...
中國高考是學子人生中的大事，也是許多業者眼中的商機。此為2021年高考結束，考生躍起慶祝。（中新社資料照片）

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