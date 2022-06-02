「1天只能2次廁所、得在群裡報備」 浙賣場女員工被開除

在杭州一山姆會員商店當促銷員的王大姐稱自己被辭退，是因為主管說公司規定「一天只能上2次廁所，飯前半小時不能上廁所」。（視頻截圖）

上班時上廁所次數還有限制？浙江杭州一山姆會員店的女促銷員近日爆料，表示自己因上廁所被開除。「山姆促銷員稱一天只能去2次廁所」話題一度衝上微博 熱搜；事件引起區人力資源和社會保障局高度關注，日前已立案並展開調查。

澎湃新聞報導，山姆丁蘭店的王姓女促銷員表示，日前收到主管給她的辭職申請表，上面寫著「違紀開除，已結算工資」等。王女透露，公司規定「一天只能上2次廁所，飯前半小時不能上廁所」，自己被辭退是因為晚飯前15分鐘去上廁所，還遇到了主管。她還出示一個「暫時離開報備群」，稱同事上班時上廁所需在群內報備。

對此，杭州山姆會員商店有限公司工作人員回應，稱沃爾瑪 公司有專門團隊在處理該事件。

近日職場權益糾紛不只這起，廣州一名粉領族則是因為生理期上廁所太頻繁被辭退，話題也引起許多上班族大嘆「職場女性太難了」。

林姓女子表示，自己在試用期即將結束之際遭就職公司辭退，理由竟是一次直播活動過程中她上廁所太頻繁。她解釋，活動當天正值她的生理期，去廁所是為了換衛生巾。目前她已對前公私提起勞動仲裁。

雖然性別平權是當今社會一直倡導的事情，然而女性在職場中若因為生理期不適要請生理假時，仍不時傳出被雇主刁難的案例。

職場女性出具醫療證明的門檻依然不低，執行起來不太容易，女性對於生理期請假也頗有顧慮。生理期還沒有普遍地被職場「接納」，似乎成了企業該正視的問題。

「山姆促銷員稱一天只能去2次廁所」話題一度衝上微博熱搜，圖為示意圖。(Getty Images)

來源：YouTube