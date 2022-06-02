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整棟裝防盜網 河北樓房變鳥籠 消防提醒：應留逃生窗

中國新聞組／北京2日電
網友拍攝視頻稱，唐山一小區居民樓密密麻麻地裝有防護網。（取材自澎湃新聞）
網友拍攝視頻稱，唐山一小區居民樓密密麻麻地裝有防護網。（取材自澎湃新聞）

 

河北唐山一小區住宅樓裝滿防護網的視頻在網上傳播。視頻中的居民樓，無論樓層高低，幾乎每家住戶都在陽台外窗安裝了防護網。唐山消防支隊人員指出，在發生危險時，防護網可能阻礙消防救援，建議在防護網上開設逃生窗。

澎湃新聞報導，有網友拍攝視頻稱，河北省唐山市路北區宏揚香木林小區內，有居民樓幾乎每戶都裝有樣式類似的防盜網，這一「奇特」象引發網友熱議，有網友笑稱：「好好的樓房改成鳥籠了。」

但玩笑之外，唐山市消防救援支隊工作人員告訴澎湃新聞，出現危險情況時，此類防護網將會阻礙人員逃生及消防救援，有類似情況的也不止視頻中的這一個小區。報導指出，消防建議，住戶應在防護網上開一個逃生窗口，「平時可以把窗口鎖上，有事時可以打開逃生。」

該工作人員表示，2021年8月1日開始施行的「高層民用建築消防安全管理規定」，其中禁止在高層民用建築外窗設置影響逃生和滅火救援的障礙物。高層住宅建築，指建築高度大於27米的住宅建築。

但他也坦言，雖然有明確的規定，但由於缺少懲處措施，消防在平日的監督檢查中也只能是盡力勸導。「居民們考慮到防盜防墜落等用途，根本不會拆除（防護網）。我們只能建議他們開逃生窗口。」

報導稱，此前就多次出現過因防護網耽誤逃生的慘痛教訓。如2021年6月25日，河南省柘城縣遠襄鎮北街村的震興武館發生的重大火災事故，該起事故造成18人死亡，其中包括許多未成年學員。事故調查報告中提到，造成人員傷亡的主要原因是：震興武館違規集中留宿學員，起火建築逃生通道不符合要求、違規在外窗上設置鐵柵欄，「二層西側學員集體宿舍4個外窗均安裝有防盜網，學員無法通過西側外窗逃生。」

河南

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