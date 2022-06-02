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連麥涉調戲女主播 網紅反詐民警又惹議 認錯道歉「接受批評」

中國新聞組／北京2日電
在一段長約10分鐘的不完整直播錄像中，女主播問「你為什麼以為我是男的？」”這時，老陳並不回答，而是雙手握住拳頭放在身側，一邊挺胸一邊轉動身體，然後問對方是否明白。（取材自瀟湘晨報）
在一段長約10分鐘的不完整直播錄像中，女主播問「你為什麼以為我是男的？」”這時，老陳並不回答，而是雙手握住拳頭放在身側，一邊挺胸一邊轉動身體，然後問對方是否明白。（取材自瀟湘晨報）

前反詐民警陳國平因「被指連麥女主播做不雅動作」再次陷入輿論漩渦。有網友認為，陳國平在連麥女主播時言行低俗、不尊重女性；陳國平表示，「我確實是錯了，我應該誠懇地接受網友們的批評，不應該用譁眾取寵的方式吸引大家注意。」

影音來源：聯合影音網

陳國平說，在直播間相互調侃很正常，他當時也是想通過娛樂的方式傳播反詐知識，沒想到被人斷章取義。但他的行為確實有不妥，「我確實是錯了，我應該誠懇地接受網友們的批評，不應該用譁眾取寵的方式吸引大家注意。」

瀟湘晨報報導，在一段長約10分鐘的不完整直播錄像中，女主播問「你為什麼以為我是男的？」這時，陳國平並不回答，而是雙手握住拳頭放在身側，一邊挺胸一邊轉動身體，然後問對方是否明白。面對女主播pk邀請，老陳表示：「我不打pk，你打不過我呀，你別開玩笑行嗎，我直播間4萬人。」

面對女主播pk邀請，老陳表示：「我不打pk，你打不過我呀，你別開玩笑行嗎，我直播...
面對女主播pk邀請，老陳表示：「我不打pk，你打不過我呀，你別開玩笑行嗎，我直播間4萬人。」（取材自瀟湘晨報）

當女主播回覆「你瞧不起誰」後，陳國平又挺起胸膛說道：「也對，你一個人就靠這個力量也能打過我，我這不行，我認輸。」報導稱，直播過程中，陳國平提出，pk結束後自己要給女主播表演一個才藝，「我的才藝就是吹牛。」之後他還做出過吹氣的動作。

隨後，陳國平此舉被網友認為言行低俗、不尊重女性。甚至有網友認為，老陳「本來就是個不老實的人」「大概率是被開除的」。但也有不少正在觀看直播的網友評論「加油老陳」「支持老陳」等。

報導指出，陳國平表示，當天他連麥了好幾位主播，由於這位女主播的身形比較特別，而在直播間相互調侃、開玩笑很正常，因此他想利用娛樂的方式加入反詐知識，沒想到卻被人斷章取義，引發了爭議。

「我確實是錯了，我應該誠懇地接受網友們的批評，不應該用譁眾取寵的方式吸引大家注意。」陳國平也表示，視頻有刪減的部分，如果將完整視頻發出來，大家反應不會那麼強烈，「如果是太過分的，當時直播間應該就封了，其實也不是特別過分，但是可能我的表現讓大家失望了吧。」

報導說，去年9月，因宣傳「國家反詐中心」APP，「反詐警官老陳」陳國平走紅網路。但與網友的支持同時到來的還有質疑與否定。因連續遭遇網暴，擔心單位受牽連的陳國平最終於今年4月8日宣布已辭去民警職務。陳國平指出，因為網暴還在持續，他來到浙江金華旅遊散心，並在朋友張浩導演的邀請下到橫店影視城拍電影

陳國平和女主播的對話被網友認為言行低俗、不尊重女性。（取材自瀟湘晨報）
陳國平和女主播的對話被網友認為言行低俗、不尊重女性。（取材自瀟湘晨報）

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