才因童裝「砍腳」畫風挨罰 中國江南布衣又出罌粟童裙

網友表示,江南布衣童裝目前正在售賣的一款長裙中印滿了疑似罌粟果實的圖案。(取材自觀察者網)

近日有網友指出,江南布衣童裝再度出現「詭異」圖片及文字。在一款設計主題為「我最好的朋友」的女裙上,一個孩子跌倒在前面,四肢扭曲,後面兩個孩子觀望。衣服上還有一段英文,翻譯為:「我很害怕,我希望他們停下來,我不想這樣掉下去,不」。

財視傳媒報導,客服稱,對於圖案上的西方的藝術繪畫,消費者感受不一樣。確實收到了消費者意見說明不合適,已反饋總部。

此外,還有網友表示,江南布衣童裝目前正在售賣的一款長裙中印滿了疑似罌粟果實的圖案。經查詢淘寶上江南布衣童裝店舖發現,該款印花連衣裙仍在正常售賣。財視傳媒詢問客服,該連衣裙上的印花團案到底是什麽,對方表示是植物,當被追問是否是罌粟的時候,客服表示不是。

報導指出,去年9月,江南布衣就曾因童裝上的「邪惡」圖案引起廣泛爭議。

2021年9月,一位網友在社交平台上發文稱,她發現長輩去年買給孩子的江南布衣童裝上印有「Welcom to hell(歡迎來到地獄)」的英文字。網友提供的細節圖可以看到,還有「Let me touch you(讓我摸摸你)」、「I just need a foot(我需要一隻腳)」等不顯眼的英文字樣,並且衣服上還配有「砍腳」、「車裂」等令人不適的畫面。立即引起網友關注,批評童裝包含戀童、血腥等元素。

2022年3月,據上海市市場監督管理局網站消息,天津江南布衣華卓服飾有限公司因銷售不合格兒童服裝的行為,涉嫌違反「中華人 民共和國產品質量法」相關規定,被上海市市場監督管理局罰款1萬1463元(人民幣,下同,約1719美元),沒收違法所得951.33元,共計1萬2414.33元。

據報導,有關問題童裝圖案進行,杭州市區兩級市場監管部門對江南布衣服飾有限公司現場檢查,已責令該公司對相關問題童裝509件做下架處理,下一步將會同有關部門進一步調查並依法嚴肅處理。