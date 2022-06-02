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四川雅安蘆山縣、寶興縣連2震 已釀4死14傷

中國新聞組／北京2日電
四川雅安發生規模6.1地震，已造成4死14傷。（取材自人民網）
四川雅安發生規模6.1地震，已造成4死14傷。（取材自人民網）

四川雅安市蘆山縣、寶興縣，昨天下午分別發生芮氏規模6.1和4.5的地震，造成部分鄉鎮受災。央視報導，截至昨晚19時40分，寶興縣通報4人死亡、14人受傷，蘆山縣則暫未收到人員傷亡情況報告。

據報導，6月1日下午5時零分，四川雅安市蘆山縣發生規模6.1的地震，震源深度17公里；5時03分，雅安寶興縣發生規模4.5級地震，震源深度18公里，已造成蘆山縣、寶興縣部分鄉鎮受災，包括山體滑坡、通信不暢等。

地震發生後，中國應急管理部派出專家組趕赴現場指導處置。雅安已調集地震救援、醫療等4000多人展開搜救等工作。四川地震局表示，昨天地震屬於2013年蘆山規模7.0地震餘震，當時造成196人死亡。

紅星新聞報導，晚上8時10分，此次地震的震中太平鎮恢復供電。先期到達的救援力量已在鎮上學校操場等空曠地帶搭建起十多頂帳篷，設立臨時安置點，已有群眾入住臨時安置點休息。

極目新聞報導，地震發生時，在寶興縣五龍鄉一項目工地上，多輛停放的小車1日被山上滾落的巨石砸中，幸未造成人員傷亡。現場視頻顯示，至少有五輛小車受損，落下的巨石有的體積比停放的小車還要大，有的小車前擋風玻璃和車頂部位損壞嚴重，車身上還沾有不少泥土。此外，工地上的幾處工棚也有受損。

四川蘆山規模6.1地震，太平鎮太平中學安置點。(中新社)
四川蘆山規模6.1地震，太平鎮太平中學安置點。(中新社)

雅安地震親歷者：道路中斷居民步行回家，全校師生到操場避險

寶興縣居民李女士表示，地震時她看到附近有房子的牆壁開裂。震後她嘗試和家在寶興縣穆坪鎮順江村的父母聯繫，但是電話打不通，她擔心父母的安全，她就開車回村去看望。但是在離家還有兩公里的地方，地震導致路不通了，最後她和同伴步行回的家。

1日晚6時50分許，寶興縣中學一位工作人員說，地震時學校震感強烈，學生們有序撤離了教室，目前學校師生都在體育場上避險。該工作人員介紹，學校有師生1000多人，其中400多名是住宿生，目前，教育局已經安排專人採購學生的晚飯。

四川雅安發生規模6.1地震，已造成4死14傷。（取材自微博）
四川雅安發生規模6.1地震，已造成4死14傷。（取材自微博）

地震 教育局

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