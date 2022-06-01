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夫生前打賞「陌陌」女主播500萬 妻負債累累求歸還

中國新聞組／上海1日電
欣女士（化名）老公生前私自在陌陌App消費打賞了幾百萬元。(取材自南方都市報)
欣女士（化名）老公生前私自在陌陌App消費打賞了幾百萬元。(取材自南方都市報)

廣東省中山市坦洲鎮一女子近日爆料，其丈夫於去年因癌症去世，但查詢銀行紀錄時發現，丈夫生前私自在陌陌App消費打賞女主播超過500萬人民幣（約74.9萬美元），負債累累的她希望能夠追回相關款項。

南方都市報報導，欣女士（化名）表示，丈夫2020年4月確診胃癌，為了治病他們到處借款四、五十萬，欠下巨額債務，正在上大學的兒子辦理了休學，上小學的女兒也因經濟原因無奈轉學。

欣女士稱對丈夫的財務信息知道的並不多，「他就是給了我一張工資卡，裡面每個月會有8000元」。然而丈夫過世後，她與兒子才發現老公銀行紀錄及手機微信中有大量打賞贈與及轉帳紀錄。

逝者李某銀行紀錄被發現大量的陌陌支出。(取材自南方都市報)
逝者李某銀行紀錄被發現大量的陌陌支出。(取材自南方都市報)
逝者李某銀行紀錄被發現大量的陌陌支出。(取材自南方都市報)
逝者李某銀行紀錄被發現大量的陌陌支出。(取材自南方都市報)

據報導，欣女士兒子表示，他發現父親第一個陌陌賬號財富等級是24級相對應的人民幣支出高達68萬元人民幣；另一個帳號財富等級竟然達到了神豪5級，而神豪5級相對應的人民幣支出高達450萬元人民幣。

欣女士認為，丈夫在陌陌平台消費的數百萬元是夫妻共同財產，丈夫的行為屬於非法處置夫妻共同財產，所以希望能夠追回相關款項。

對此，陌陌官方表示，該公司對於欣女士的自述情況及相關訴求，表示同情和理解。但基於目前掌握的信息平台無法判斷事實情況，建議其本人與陌陌取得聯繫，平台將在法律法規的基本框架內，通過友好協商的方式處理相關事宜。

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