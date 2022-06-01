夫生前打賞「陌陌」女主播500萬 妻負債累累求歸還

欣女士（化名）老公生前私自在陌陌App消費打賞了幾百萬元。(取材自南方都市報)

廣東省中山市坦洲鎮一女子近日爆料，其丈夫於去年因癌症 去世，但查詢銀行紀錄時發現，丈夫生前私自在陌陌App消費打賞女主播超過500萬人民幣（約74.9萬美元），負債累累的她希望能夠追回相關款項。

南方都市報報導，欣女士（化名）表示，丈夫2020年4月確診胃癌，為了治病他們到處借款四、五十萬，欠下巨額債務，正在上大學的兒子辦理了休學，上小學的女兒也因經濟原因無奈轉學。

欣女士稱對丈夫的財務信息知道的並不多，「他就是給了我一張工資卡，裡面每個月會有8000元」。然而丈夫過世後，她與兒子才發現老公銀行紀錄及手機微信 中有大量打賞贈與及轉帳紀錄。

逝者李某銀行紀錄被發現大量的陌陌支出。(取材自南方都市報) 逝者李某銀行紀錄被發現大量的陌陌支出。(取材自南方都市報)

據報導，欣女士兒子表示，他發現父親第一個陌陌賬號財富等級是24級相對應的人民幣支出高達68萬元人民幣；另一個帳號財富等級竟然達到了神豪5級，而神豪5級相對應的人民幣支出高達450萬元人民幣。

欣女士認為，丈夫在陌陌平台消費的數百萬元是夫妻共同財產，丈夫的行為屬於非法處置夫妻共同財產，所以希望能夠追回相關款項。

對此，陌陌官方表示，該公司對於欣女士的自述情況及相關訴求，表示同情和理解。但基於目前掌握的信息平台無法判斷事實情況，建議其本人與陌陌取得聯繫，平台將在法律法規的基本框架內，通過友好協商的方式處理相關事宜。