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世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

「中國抵制西方影響」 CNN報導插圖風波 被批戴有色眼鏡

中國新聞組／北京1日電
人教版數學教材插圖，孩子穿著帶有美國星條旗圖案和顏色的衣服，被指「親美國」。(取材自觀察者網)
人教版數學教材插圖，孩子穿著帶有美國星條旗圖案和顏色的衣服，被指「親美國」。(取材自觀察者網)

人教版數學教材插圖爭議持續發酵。美國有線電視新聞網（CNN）也發文報導此事。觀察者網報導說，該報導再次戴上對華「有色眼鏡」，大談中國藉教科書抵制西方文化影響，渲染所謂的「政治迫害」，炒作「內容審查」。

報導稱，這篇由CNN駐香港記者撰寫的文章說，一些中國網民批評教科書配圖中的兒童有著奇怪的眼睛、額頭，它們顯得醜陋、冒犯，甚至是種族主義的。有一些人對配圖顯露的性暗示感到憤怒。比如有張配圖中的小男孩褲子處有類似生殖器輪廓的凸起。還有網民指責這些插圖是「親美國的」，因為圖中有好幾個孩子穿著帶有美國星條旗圖案和顏色的衣服。

報導也指出，在介紹完事件的基本情況後，文章作者開始「表明立場」，聲稱中國整頓教科書除了審美等因素，中國的民族主義者正在聲討「西方文化的滲透」，而中國網民對於配圖作者等相關方的批評也被報導歪曲為「可疑的民族主義者」的憤怒。

報導還援引一位美籍華人學者的評論，然後聲稱一些專家擔憂中國網民的批評可能轉變為一場「政治迫害」。

這篇文章還由教材爭議過渡到炒作民眾對於「內容審查」的擔憂。報導聲稱採訪了中國廣州一位有著5歲小孩、名叫保羅·黃（Paul Huang）的父親，並用他的觀點「代表」了所謂中國民眾的看法。

這位黃先生說，作為孩子家長，他很高興看到有問題的教材配圖被刪除，但相比於受到外國勢力的影響滲透，他更擔心內容審查的問題。他稱，審查過嚴會使得教科書無法為孩子提供「更自由、更多樣化的視角」。

種族主義 華人 香港

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