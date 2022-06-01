英語教材也翻車 唐裝女孩下跪插圖 家長怒註「中國人永不跪下」

人教版五年級下冊的英語教材中出現唐服女孩下跪畫面。(取材自自媒體「紅麗說教育」)

人教版數學教材插圖新聞，鬧得沸沸揚揚後，人教版五年級下冊的英語教材也被發現問題，原來是一名身著唐裝的女同學跪在地上，和一名坐在沙發的女生談話，一名家長在看到後，在上面寫下「中國人永不跪下」。

自媒體「思婻老師」指出，這篇課文講的是關於鄭和下西洋的這段歷史，本身這段課文並沒有什麽問題，問題還是出現在插畫上，插畫中是兩位對話的小女孩，其中一個身著唐裝的女同學竟然直接跪在地上。

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「思婻老師」說，哪怕是一個小學生，也應該明白下跪在中國的文化裡，代表著什麽樣的含義；即便插畫的作者可能一時疏忽，或許並沒有這個意思，但現在家長杯弓蛇影，對於這些有可能會造成歧義的插畫或者表述等等，應該盡量避免。

另據自媒體「紅麗說教育 」報導，人教版教材上的插圖不是來自於外行人之手，而是由清華出身的設計師—吳勇設計的；吳勇是知名的設計師，畢業於中央工藝美院，也是如今清華美院的前身，現在的他還是清美的教授，所以說他是清華出身也是合理的。

報導說，對於這本英語課本教材中的插圖，一名身穿紅色唐裝的小女孩雙膝跪下和一名坐在沙發上面的女生進行談話，有家長在上面寫下「中國人永不跪下」的看法。不止如此，吳勇筆下的外國小孩卻一個個濃眉大眼，藍藍的眼睛特別帥氣，這讓網友細思極恐，吳勇過於雙標了吧。

而對於人教版教材中造成了這麼大的爭議，吳勇和呂敬等人始終保持沉默，反倒是一些專業為他們出來澄清此事。