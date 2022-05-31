「我來畫」教材插畫爭議 逾千插畫師自薦「重繪」

自由式插畫師「皇小小」作品。（取材自微博）

人教版教材插畫事件近日引起廣泛關注，一些插畫師直接開始「自薦」，在社交媒體上紛紛曬出為教材投稿的插圖作品。其中不乏畫風精美、風格多樣，充滿天真童趣的作品，看似帶幾分「戲謔」的接力行為，呈現的是插畫圈中的這些專業人士對教材事件的關注與思考。

澎湃新聞報導，這項由「微博 人文藝術」發起的「微博海選教材插圖」吸引了插畫設計領域從業者的廣泛參與，參與人數超過1000多人。參與者中既有畫家、設計師、插畫師，也有人文藝術、科普領域的機構參與，同時引發了航空、歷史、軍事等跨領域的參與。

「春羊」的插畫。（取材自微博）

其中微博名為「春羊」的插畫師發出來的一組富有中國元素風格的作品備受青睞，被認為「特別適合小學語文課本」。她用卡通人物、動物形象描繪了一系列古人的生活場景：踏春、採茶、逛街肆，雖然人物形象偏卡通，但是無論是人物服飾、著裝打扮、日用器具，還是畫中的茅草屋、桃花、柳樹、芭蕉等景緻，都將我們帶到古人的生活場景，這種反差萌也令畫面充滿天真童趣。

此外，微博署名「局部氣候」的博主也發了這樣一段文字「帶著作品集來應聘了，請考慮我們」，並配發了作品配圖。他們的作品給人的感覺色彩鮮豔明快，非常跳脫。其中動植物的插畫造型卡通而不失形象的逼真。

「肚子杜杜」作品。（取材自微博）

坐標福建廈門的自由式插畫師「皇小小」說，「雖然人教社不大可能找我們這些自由式插畫師，但是還是表個態吧，很多插畫師也表示願意免費供稿，如果可以公開徵稿就好了，給孩子們畫畫是多麼幸福的一件事呀。」

皇小小覺得給孩子閱讀的東西，不論是內容上還是風格上都要更自由、更多元，給孩子非常豐富的選擇。「我覺得給孩子們畫畫是一件特別幸福和驕傲的事情，非常有意義，這不是商業價值可以衡量的，就像我們小時候看老藝術家們的作品，那些很好的動畫，連環畫，真的是一輩子都會記著。」皇小小說 。