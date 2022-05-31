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撞凹藍寶堅尼哭跪獲免賠 廣州男轉頭炫耀：下次撞保時捷

中國新聞組／廣州31日電
男子向藍寶堅尼車主下跪。(視頻截圖)
男子向藍寶堅尼車主下跪。(視頻截圖)

廣州日前發生一起電動機車與藍寶堅尼擦撞事故，騎士嚇得當場下跪求放過，車主當下出於同情沒有索賠，沒想到騎士事後反而稱「求饒只是演戲」、「下次改撞保時捷」，讓眾人氣得大罵「毫無廉恥之心！」

綜合媒體報導，廣州5月29日發生一起行車事故，一名年輕人騎著電動機車在路上與藍寶堅尼休旅車Urus發生擦撞，當場讓休旅車車頭右前方凹了一塊，修理費起碼上萬元起跳。騎士也知自己闖禍了，立刻向車主下跪，哭著求情。

休旅車車主見他道歉求饒，便心軟放過，選擇走保險理賠，自行吸收車損。沒想到，騎士逃過一劫後，竟轉頭在微信軟體上發朋友圈炫耀，先說「帶著情緒騎車就那樣」吊起朋友好奇心，再進一步表示自己「擦撞大牛（藍寶堅尼）了」，下次還想撞台保時捷試試。

此外，除了朋友圈，他也在微信群組大言不慚。由於他下跪求饒這幕剛好被周遭路人拍下，在群組內引起討論，他便立刻表明自己就是當事人，還向朋友稱下跪只是演戲，「不然賠死我」，並表示車主雖然要用保險理賠金修車，但「他保險過期了」，意謂這筆修車費恐怕得車主自行負擔。

事情傳開後，不少網友痛罵騎士，「不知感恩」「沒良心」「不是所有人都值得同情」「騎士根本沒有得到教訓」「讓騎士賠償」，認為車主應該要向他索賠，也有人認為騎士當時是因為害怕而下跪，事後高調炫耀是為了掩飾他當時嚇到雙腿一軟跪下去的事實。還有不少網友表示，希望車主能夠看到騎士的言論，趕快找到他，這麽放過真是太便宜他了。

網傳男子對話，他承認下跪是演戲。（取材自快科技）
網傳男子對話，他承認下跪是演戲。（取材自快科技）
男子留言炒完大牛後，下次要「炒個波子」。（取材自快科技）
男子留言炒完大牛後，下次要「炒個波子」。（取材自快科技）
男子向藍寶堅尼車主下跪。（視頻截圖）
男子向藍寶堅尼車主下跪。（視頻截圖）

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