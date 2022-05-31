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新冠痊癒 網紅核酸60次陰仍被開除

記者陳言喬／北京31日電
女網紅「我是小妖怪」稱 ，她新冠痊癒後做了5、60次核酸陰性，仍失去工作。（取材自微博）
女網紅「我是小妖怪」稱 ，她新冠痊癒後做了5、60次核酸陰性，仍失去工作。（取材自微博）

感染新冠後能否復出社會，成為中國網友討論的話題。河南一名女網紅自稱感染新冠肺炎痊癒後，儘管做了5、60次核酸陰性，仍被要求離職。

新黃河報導，這名自稱是「我是小妖怪」的河南姑娘，在烏克蘭讀研究生期間感染新冠病毒，回國後在某機構做俄語老師，但該機構在得知其曾感染新冠後，要求其離職。

這起微博話題「博主因曾感染新冠被開除」衝上熱搜榜。5月29日，博主「我是小妖怪」發文稱，她自己已做5、60次核酸檢測，均呈陰性。她希望社會對新冠康復者多一些寬容和理解。

律師指出，「就業促進法」有明確規定，用人單位應當向勞動者提供平等的就業機會和公平的就業條件，不得實施就業歧視。患有新冠肺炎後被治癒的，用人單位不得以其曾經患有新冠肺炎為由對其拒絕錄用，以此實施任何就業歧視行為。實施就業歧視的，勞動者可以向人民法院提起訴訟。

「我是小妖怪」拍視頻分享她在烏克蘭的留學經歷，因很有戲劇性受到大量網友關注。她曾分享自己只學了不到半年的烏克蘭語，卻被分在全是烏克蘭人的班級，聽不懂上課內容只能回家崩潰大哭；剛認識全班同學，又因導師拒收只能重新換班；因同學得新冠沒考試，自己成功拿到獎學金；後疑似因為買個氣球，感染了Omicrom；準備躺平養病，沒想到俄烏衝突升級，所在的哈爾科夫區南部變成了轟炸區，嗅覺才恢復，聞到的便是家門口的火藥味。

就業 烏克蘭 歧視

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