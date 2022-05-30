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光膀男上菜 重慶烤肉店惹議 被查有無涉低俗

中國新聞組／北京30日電
重慶一家烤肉店男性服務員演出「型男秀」，顧客多為女性。（取材自極目新聞）
重慶一家烤肉店男性服務員演出「型男秀」，顧客多為女性。（取材自極目新聞）

近日，重慶一家烤肉店在網路走紅，該店的服務員均為肌肉男，晚上還會有「型男舞蹈」表演。市場監管部門表示，關於該店的宣傳和服務是否屬於低俗不良，會到現場核查。

極目新聞報導，網友發布的探店視頻顯示，男性服務員在提供烤肉服務時，上身穿背心加圍裙，將壯碩的手臂肌肉完全裸露出來。晚上9時之後，店內切換為「酒吧模式」，演出「型男秀」。演出內容既有形體展示，也有服務員在柱子上做「空中漫步」。部分視頻顯示，服務員跳舞時還會裸露上身，僅穿著圍裙和褲子，顧客多為女性。

報導指出，據該烤肉店官方發布的信息，該店於2021年2月底開店，服務員既有拳擊教練、健身導師，也有前醫生、在校大學生，均為身材健美的年輕男子。這些男服務員會給顧客專門提供烤肉服務，還會展示舞蹈表演。此外，服務員也可以給顧客提供一些「尺度內的互動」，如合影、猜拳玩遊戲等。

該店老闆表示，該店從下午5時營業至凌晨，到店需要提前在網上預約。店內有238元-248元的烤肉套餐可供選擇，每天晚上都會有型男舞蹈表演。

據到店消費的顧客評價褒貶不一，有顧客認為店內氣氛很好，服務員服務貼心，但也有顧客表示，菜品一般，價格偏高。

重慶江北區市場監管局工作人員說，已關注到相關情況。關於該店的宣傳和服務是否屬於低俗不良，「不能完全（判斷）」，他們會到現場進行核查。

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