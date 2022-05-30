玩飛盤 「盤媛」掀話題 占足球場成眾矢之的

社交平台上可見許多人曬出玩飛盤的照片。（取材自小紅書）

2021年被稱為飛盤元年。在疫情 封閉的大環境下，年輕人對運動充滿前所未有的熱忱。加上小紅書 對飛盤、露營等生活方式的流量扶持，這項來自美國中產後花園的小眾運動，飛入中國的尋常百姓家。但有玩家因占用足球 場地引起爭議，於是繼佛媛、病媛之後，「盤媛」成眾矢之的。

虎嗅網稱，「飛盤」運動在中國興起，不少人開始「體會當狗的快樂」。越來越多年輕人曬出了自己周末「打盤」的靚照，飛盤俱樂部遍布北上廣深，以及成都、杭州、西安、武漢這些新一線城市。吸引大批年輕人帶著三兩好友入局。

但爭議也一併到來。在一篇有關「飛盤」的自媒體檄文中，作者表達長久以來對飛盤的不滿。主要觀點包括：飛盤消耗的卡路里，以及能夠調動的心肺參與度，甚至比不上你下樓測核酸走的那段路。玩飛盤都是奔著拍照出片、兩性社交去的，假運動之名，行齷齪之事。飛盤是引導「雄競」的舔狗運動，眾所周知，只有狗才叼飛盤。飛盤影響了足球愛好者預定足球場地。

這篇檄文在發布之後，立刻得到了不少足球愛好者的轉發支持。

有益健康的有氧運動為什麼落得罵名？導火索是飛盤占用了足球場地。

足球愛好者@渣渣郡表示，踢一場球先要付費租足球場，人均在50-80元。而團隊飛盤和足球的基因相近，飛盤的火熱增加了足球愛好者預約場地的難度。

有觀點認為飛盤是在潮流運動包裝下的「破鞋運動」。平台上大量女性用戶在飛盤運動中抓拍的寫真照片，大多身材姣好、汗水和妝容融合得恰到好處、露出健康自信的笑容。有男性用戶揶揄這種「香艷」目觀賞性場景，「怪不得大家都要去玩飛盤呢。」

在抖音，一位女性博主曬出了自己的飛盤運動視頻，評論區充滿性別偏見：「玩飛盤的女性，沒有一個能做婚檢」、「運動五分鐘，拍照三小時」。在小紅書搜索欄下面，「盤媛」甚至被刷成了一個熱門新詞。繼佛媛與病媛之後，玩飛盤的女生又成為了眾矢之的。女性玩家在飛盤運動中經常穿著的「瑜伽褲」，也被視為充滿性隱喻的符號，和「媚男、色情、情趣」劃上等號。

但也有人不認同上述評論，主張讓飛盤回歸到起點，無論高低貴賤，都不過是一項運動罷了，「讓年輕人主動走出房間，走向草地，像狗一樣盡情暢快的瘋跑，至少，飛盤確實做到了。」