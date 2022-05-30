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溫州大廈樓頂驚現數米巨縫 當局要評估 網：危樓還評估

中國新聞組／廣州30日電
溫州「鑫泰大樓」的樓頂被網友質疑「裂開」巨縫達數米長。（取材自微博）
溫州「鑫泰大樓」的樓頂被網友質疑「裂開」巨縫達數米長。（取材自微博）

網友日前拍到浙江省溫州市轄下瑞安市鑫泰大樓出現長達數米的超誇張裂痕，而且牆體鬆脫到高空有落石砸到門口，引起廣泛關注。影片所見裂痕剛好落在「大樓」兩字之間，是從最頂端裂開，看了讓人怵目驚心。大樓住戶稱，該裂縫已存在近十年，但近期周邊拆遷施工及修路後裂縫擴大。

南方都市報報導，鑫泰大樓一住戶表示，該裂縫原本並不大，也沒有落石掉下來過；近期大樓附近的巾子山一期工程施工、二期大型機器拆遷房屋，加上大樓前面的瑞光大道正在修路，導致鑫泰大樓沉降速度加快，晃動幅度愈來愈大，裂縫也愈來愈大。「以前只是偶爾大貨車開過會大樓輕微共振，現在只要這周邊一施工打樁我們樓就在晃動，跟地震一樣。」

溫州「鑫泰大樓」的樓頂被網友質疑「裂開了」。（取材自微博）
溫州「鑫泰大樓」的樓頂被網友質疑「裂開了」。（取材自微博）

該住戶表示，裂縫導致落石掉落後，相關部門將大門口封住，導致住戶出行相當困難，「後面拆遷，前面修路，我們等於是被困在樓裡面，像個孤島一樣。」

另據香港01報導，大樓入口處已放置「高空有落石」告示，當局指已派員評估情況，正著手處理。巨縫震撼網友，有人留言「嚇得我都裂開了」；有人認為，現在重點不是要評估，而是儘快疏散附近的人，「評估還能撐幾年？」、「樓體都裂開了，屬於危樓了，還用評估」。

據瑞安市融媒中心新媒體「瑞安新聞」消息，該市住房和城鄉建設局通報稱，鑫泰大樓建成於1999年，由兩幢緊捱的獨立建築組成。網路關注的樓頂「裂縫」，實為兩幢樓之間的沉降縫。經第三方專業機構鑑定，鑫泰大樓結構安全，鑑定結論為B級，可正常使用。

「高空落石」為樓頂沉降縫水泥蓋板碎片等掉落，前期已在相應位置設置警示牌，並對碎片作了清理。根據評估報告和專家建議，屬地街道將對過道加裝防護設施，對局部掉落的隱患點進行修復。

大廈的入口已放了告示牌，警告可能有落石。（取材自微博）
大廈的入口已放了告示牌，警告可能有落石。（取材自微博）

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