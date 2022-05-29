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「可達鴨」太火…杭州女怕買不到 焦慮加重失眠3天

中國新聞組／北京29日電
肯德基在中國推出的可達鴨玩具爆紅。（取材自微信公眾號）
肯德基在中國推出的可達鴨玩具爆紅。（取材自微信公眾號）

肯德基兒童套餐配套玩具可達鴨最近火遍中國，一名杭州26歲姑娘小李（化名）由於買不到，導致焦慮症加重，失眠三天，日前到醫院心理科求助。

綜合媒體報導，小李告訴心理醫生，自己每天睡不著覺就在想，到底怎樣才能買到這隻鴨子，但又不想加價買，去做冤大頭。她還加入一個肯德基門店微信群，店員承諾到貨就會通知，「我每天都刷消息，店員都說再等等」。由於小李之前就有焦慮症並伴失眠，因擔心病情加重，主動就診。

來源：YouTube

心理醫師分析，首先，可達鴨限量發售，讓人們產生「物以稀為貴」的心理，激發購買欲；其次，很多人購買可達鴨是因為「別人喜歡的我也喜歡」 ，是群體無意識行為代替個人行為的表現；再者，可達鴨的可愛外形、復古魔性的音樂會刺激大腦的伏隔核釋放多巴胺，讓人產生愉悅。

他接著表示，「她的失眠和可達鴨有一定關係，更多是和本身緊繃的精神有關。特別喜歡一樣東西但得不到時，普通人會產生失落情緒，並在千方百計想要獲取的過程中產生一定焦慮，小李本身有焦慮症，雪上加霜」。

來源：YouTube

據了解，這款「可達鴨音樂盒」玩具，是中國肯德基為慶祝「61兒童節」與寶可夢聯名推出。其中，「可達鴨音樂盒」因會播放洗腦的廣場舞音樂與跳出「魔性的呆萌舞步」形成搶購熱潮，電商平台的售價最高已飆到1個3000元（人民幣，下同，約447美元）。

另據紅星新聞報導，由於可達鴨「一鴨難求」，有網友把目光轉移到了真鴨子身上。網上很多售賣寵物柯爾鴨的商家把可達鴨的詞條穿插在商品標題中，想通過「可達鴨」帶火柯爾鴨。

某電商平台上，5月月銷過千的商家有三、四家，其中一家表示，「最近銷量好，很流行養」。工作人員介紹，成年柯爾鴨一隻2800元（約418美元），國產成年的1280元（191美元），柯爾鴨寶寶則便宜很多，約68元~88元的都是優惠價，「一天200單發」。

由於可達鴨玩具的興起，柯爾鴨也沾了光。（取材自每日經濟新聞）
由於可達鴨玩具的興起，柯爾鴨也沾了光。（取材自每日經濟新聞）
肯德基在中國推出的可達鴨玩具爆紅。（取材自上觀新聞）
肯德基在中國推出的可達鴨玩具爆紅。（取材自上觀新聞）

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