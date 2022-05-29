我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

爛芒果叫豹紋 魚死是仰泳…廣東商家騙人

中國新聞組／北京29日電
豹紋芒果。（取材自極目新聞）
豹紋芒果。（取材自極目新聞）

不新鮮芒果叫豹紋芒果、死魚稱仰泳鱸魚？近日廣東一些商家利用營銷手段涉嫌誤導消費者。

來源：YouTube

極目新聞報導，「豹紋芒果究竟是何物」的話題近日登上熱搜。網傳視頻顯示，有人正在售賣「豹紋芒果」，售價2元（人民幣，下同，約0.29美元）一斤。售賣的芒果上有大量黑色斑點，評論區有網友表示，所謂的「豹紋芒果」就是不新鮮的芒果。

仰泳鱸魚。（取材自極目新聞）
仰泳鱸魚。（取材自極目新聞）

據報導，廣東一名經營了28年水果店老闆李先生稱自己接觸水果28年，從未聽說過有「豹紋芒果」這個品種。「看視頻裡，這些所謂的豹紋芒果，應該就是普通芒果。芒果出現黑斑，可能是芒果在運輸過程中收到了擠壓，也可能是冷凍導致，最嚴重的情況，可能是被蟲子咬了。」李先生稱。

事實上，在「豹紋芒果」引發熱議前。5月1日，廣東一超市曾掛牌售賣「仰泳鱸魚」。在一家超市的生鮮區，一魚池的價格牌上標註著：仰泳鱸魚15元2條。視頻顯示，魚池中的水很清澈，供氧設備正不停地冒泡，但靠近拍攝者的鱸魚大部分翻著肚皮。

知情人吳女士表示，視頻拍攝於廣東清遠，不清楚是魚在動還是水在動。該超市的工作人員表示，確實有仰泳鱸魚，但具體情況不太清楚。但他們超市不賣死魚，能保證賣的魚都是活的。

報導稱，湖北首義律師事務所吳正平律師表示，「所謂的仰泳鱸魚、豹紋芒果、會睡覺的魚，都有誤導消費者的嫌疑。」市民遇到類似情況，可以向監管部門投訴舉報。

會睡覺的魚。（取材自極目新聞）
會睡覺的魚。（取材自極目新聞）

YouTube

上一則

紀錄片「時代革命」版權已賣 律師： 若違法 由新持有人承擔

下一則

蘭桂坊酒吧復業3天11染疫 釀二代傳播

延伸閱讀

人教社智能教學Pad定價逾4000元 再上熱搜

人教社智能教學Pad定價逾4000元 再上熱搜
大學畢業生遭中國聯通取消錄取 只因年齡超過24歲

大學畢業生遭中國聯通取消錄取 只因年齡超過24歲

跟風跟對了？買「王心凌概念股」1天賺逾1000美元

跟風跟對了？買「王心凌概念股」1天賺逾1000美元
廣東聯誼會慶會長交接 首辦麻將競技賽

廣東聯誼會慶會長交接 首辦麻將競技賽

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00
中國網友在吳尊友微博下留言，抱怨核酸檢測為生活帶來麻煩。（取自吳尊友微博）

中國民眾對核酸檢測有多反感？看吳尊友微博留言就知道

2022-05-21 14:08

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握