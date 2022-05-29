爛芒果叫豹紋 魚死是仰泳…廣東商家騙人

豹紋芒果。（取材自極目新聞）

不新鮮芒果叫豹紋芒果、死魚稱仰泳鱸魚？近日廣東一些商家利用營銷手段涉嫌誤導消費者。

來源：YouTube

極目新聞報導，「豹紋芒果究竟是何物」的話題近日登上熱搜。網傳視頻顯示，有人正在售賣「豹紋芒果」，售價2元（人民幣，下同，約0.29美元）一斤。售賣的芒果上有大量黑色斑點，評論區有網友表示，所謂的「豹紋芒果」就是不新鮮的芒果。

仰泳鱸魚。（取材自極目新聞）

據報導，廣東一名經營了28年水果店老闆李先生稱自己接觸水果28年，從未聽說過有「豹紋芒果」這個品種。「看視頻裡，這些所謂的豹紋芒果，應該就是普通芒果。芒果出現黑斑，可能是芒果在運輸過程中收到了擠壓，也可能是冷凍導致，最嚴重的情況，可能是被蟲子咬了。」李先生稱。

事實上，在「豹紋芒果」引發熱議前。5月1日，廣東一超市曾掛牌售賣「仰泳鱸魚」。在一家超市的生鮮區，一魚池的價格牌上標註著：仰泳鱸魚15元2條。視頻顯示，魚池中的水很清澈，供氧設備正不停地冒泡，但靠近拍攝者的鱸魚大部分翻著肚皮。

知情人吳女士表示，視頻拍攝於廣東清遠，不清楚是魚在動還是水在動。該超市的工作人員表示，確實有仰泳鱸魚，但具體情況不太清楚。但他們超市不賣死魚，能保證賣的魚都是活的。

報導稱，湖北首義律師事務所吳正平律師表示，「所謂的仰泳鱸魚、豹紋芒果、會睡覺的魚，都有誤導消費者的嫌疑。」市民遇到類似情況，可以向監管部門投訴舉報。